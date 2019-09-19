AK Partili Necip Nasır, MÜSİAD'ın toplantısına konuk oldu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesinin eylül ayı hasbihal toplantısına, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır katıldı. Toplantının açılış konuşmasında, dernek olarak ahilik geleneğini yaşattıklarını ifade eden MÜSİAD İzmir Şubesi Başkanı Bilal Saygılı, "İş dünyasının dinamiklerini çok iyi bilen İzmir Milletvekilimiz Necip Nasır'ı eylül ayı hasbihal toplantımızda misafir etmekten dolayı mutluyuz. MÜSİAD İzmir Şubesi olarak, şehrimizi ve ülkemizi ilgilendiren konularda bundan sonra da milletvekilimizle koordineli bir şekilde çalışmaya ve sık sık bir araya gelmeye devam edeceğiz" dedi.

İş dünyasının sorunlarını ve beklentilerini yakından bildiğini dile getiren Necip Nasır, iş insanlarının sorunlarının çözümü noktasında bir köprü vazifesi göreceğini dile getirdi.

Nasır, iş dünyasının sorun ve taleplerinin sektörel olduğu gibi bölgesel farklılıklar da gösterdiğini, bu nedenle gelecek her türlü talep ve beklentileri meclise ve yetkili mercilere taşıyarak çözüm noktasında gerekenin yapılması için 24 saat hizmete hazır olduğunu söyledi.

2 saat süren toplantıda katılımcılardan aldığı yazılı ve sözlü sorunların çözümü için kendilerine dönüş yapılacağını söyleyen Nasır'a katılımcılar, verimli bir toplantı yaptığı ve göstermiş olduğu samimiyetten dolayı teşekkür etti.

Başkan Bilal Saygılı da, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır'a toplantı sonunda teşekkür plaketi takdim etti.