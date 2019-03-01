AK Partili Özen: "CHP'deki çekişmeye bizi alet etmesinler"

Balçova Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığının YSK tarafından düşürülmesiyle ilgili açıklama yapan AK Parti Balçova Belediye Başkan Adayı Evrim Özen, "YSK'ya başvuran kişiye bir baksınlar. Bu durum CHP'nin iç çekişmesi. CHP'deki çekişmeye bizi alet etmesinler" dedi.

AK Parti Balçova Belediye Başkanı Evrim Özen, Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nun Balçova Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Ali Çalkaya hakkında verdiği karar hakkında bir açıklama yaptı. Özen, "11 ay 20 gün hapis cezası alması nedeniyle İlçe Seçim Kurulu, haklarının iade edildiğine dair belge getirmesi için Mehmet Ali Çalkaya'ya iki gün süre verdi. Bu arada hemen Çalkaya'yı aradım. Seçilme hakkının demokratik bir hakkı olduğunu, kendisi ile projeler konusunda her zaman yarışmaya hazır olduğumu belirttim. İyi şanslar diledim. Sonra İl Seçim Kurulu'nda oylama yapıldı. O oylamada AK Parti'nin İl Seçim Kurulu'ndaki temsilcisi Avukat Serhat Metin de benimle aynı doğrultuda görüş bildirerek Çalkaya lehine oy kullandı. İl Seçim Kurulu adaylığının sürmesi kararı aldı" dedi.

"Aslında genel merkezlerine bir mesajmış"

YSK'ya itiraz sonucu Çalkaya'nın adaylığının düştüğünü öğrendiklerini aktaran Özen, "Adaylığın iptali için YSK'ya Ankara'dan dilekçe veren kişinin CHP'li olduğu söyleniyor. Buradan anlaşılıyor ki Çalkaya'nın adaylığı aslında parti içi çekişme sonucu düşmüştür. Kendisinin adaylığının düşmesi konusunda şahsımı ve mensubu olduğum AK Parti'yi eleştirecek herhangi bir kusur ortada yoktur. Bu da demek oluyor ki Çalkaya'nın yaptığı miting ve seçim koordinasyon merkezi açılışında sergilediği tavır, aslında genel merkezlerine bir mesajmış. CHP'deki çekişmeye bizi alet etmesinler" diye konuştu.

Kendisi için karşısına çıkacak adayın kimliğinin önemli olmadığını da dile getiren AK Parti adayı Özen, şöyle devam etti:

"Benim için önemli olan Balçova için yapacağım hizmetler ve gerçekleştireceğim projelerimdir. Ben proje ve hizmet insanıyım. Ben Balçovamıza hizmet etmek için yola çıktım."