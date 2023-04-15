AK Partili Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısına katıldı

Saygılı, "Yerel siyasetçiler olarak bizim öncelikli vazifemiz İzmirli hemşehrilerimize hizmet etmek, şehrimizin tamamında vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını tesis etmektir. İzmir'imizin yararına olacak her işin destekçisi, faydasına olmayacak her girişimin karşısında olmaya devam ediyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi nisan ayı 3. oturumunda gerçekleştirilen faaliyet raporu görüşmelerine AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da katılarak, bir süre oturumu AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal ve AK Parti Meclis üyeleri ile birlikte takip etti. Saygılı yaptığı açıklamada, "Güzel İzmir'imiz için AK Parti Grubu olarak Büyükşehir Belediye Meclisimizde çalışmalarımızı sürdürüyor, İzmir'imizin yararına olacak her işin destekçisi, İzmir'imizin faydasına olmayacak her girişimin karşısında olmaya devam ediyoruz. Yerel siyasetçiler olarak bizim öncelikli vazifemiz İzmirli hemşehrilerimize hizmet etmek, şehrimizin tamamında vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını tesis etmektir. İzmir'de de istişareye, ortak akla, diyaloğa önem verdik, vermeye de devam ediyoruz. İzmirli hemşehrilerimiz bizlere 2019 seçiminde muhalefet olma görevini vermişlerdir. 4 yıldır gerek Büyükşehir Meclisinde gerek sahada üzerimizdeki sorumlulukları yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Yanlış, eksik ya da aksak giden bir çalışma varsa, İzmir'i ve İzmirlileri düşünerek bu yapılanların karşısında olup, doğru yolu göstericisi olmaya çaba sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yerel yönetimlerin vatandaş memnuniyetine ulaşmak için hizmetler ve uygulamalar üretmek durumunda olduğunun altını çizen Saygılı, "21 yıllık iktidarımızda hayata geçirdiğimiz reformlarla yerel yönetimlerim gücünü artırdık. İcraat yapmadan, eser yapmadan PR çalışmaları ile vatandaşımızın ne hizmet gider ne de gönlüne girilebilir. Yerinde, etkin bir şekilde ilçe ilçe, mahalle mahalle, sokak sokak belediyecilik faaliyetleri fark gözetmeksizin sürdürülmelidir. AK Parti 21 yıllık iktidarının yanı sıra yerel yönetimlerde de milletimizin teveccühünü kazanmıştır. 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı milletimizin iradesi ile tekrar cumhurbaşkanı seçtirdikten sonra Allah'ın izni ile 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere çok sayıda ilçemizi 'AK Belediyecilik' ile gönül belediyeciliği ile tanıştırmış olacağız" dedi.