İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

AK Partili Saygılı'dan CHP'li Aslanoğlu'na 'TCG Anadolu' cevabı

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nu, İzmir’e gelen dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu’ya daveti sonrası, Aslanoğlu cephesinden gelen eleştirilere cevap verdi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nu, İzmir'e gelen dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'ya daveti sonrası, Aslanoğlu cephesinden gelen eleştirilere cevap verdi.


AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir'e gelen dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'ya davet ettiği CHP'li mevkidaşı Şenol Aslanoğlu cephesinden gelen eleştirilere cevap verdi.


Saygılı, Aslanoğlu'na verdiği cevapta, “Merkezi idarenin yaptığı Konak Tünelinden geçerler; otoyollarının konforundan yararlanırlar; önce itiraz ederler, sonra sindirirler. Şimdi TCG Anadolu'ya sırt döndüler. Yani, CHP'li mevkidaşım Aslanoğlu, hararetle en iyi bildiklerini yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanları Tunç Soyer, davetimizin nezaketine nezaketle yanıt verirken; Aslanoğlu hırs ve siyaset bulaştırmayı seçmiştir. Sadece şahsımın davetine değil, Türkiye'nin, milletin menfaatine bir ilkin hakkını teslim etmekten imtina etmiştir” dedi.


CHP'nin, AK Parti hükümetlerinin her eserini 'felaket', her yatırımını 'lüzumsuz' göstermeye çalıştığını savunan Saygılı, “Bu zihniyet, yıllarca olduğu gibi şimdi de Türkiye'yi tökezletmekten medet uman zihniyettir. 'Küçük olsun, bizim olsun' zihniyetidir. Adnan Menderes'in dediği gibi; Türk milletinin zeka ve gayretinin mahsulü olan binbir eserden birisine bile başlarını çevirip baktılar mı? Hayır. Milletin olan her güzel şeyden birisini dahi benimsemek faziletini gösterdiler mi? Hayır” ifadelerini kullandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.