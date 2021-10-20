AK Partili Sürekli, depremzedelerle bir araya geldi

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti İzmir İl Başkanlığı binasında İZDEDA Başkanı Haydar Özkan ve proje alanı içi mağdurlarıyla bir araya geldi. Toplantıya Başkan Sürekli'nin yanında İZDEDA Başkanı Haydar Özkan, AK Parti İzmir İl Tanıtım ve Medya Başkanı Dilaver Kişili, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Hakan Yıldız ve AK Partili meclis üyesi Hüsnü Boztepe katıldı. Burada gerçekleştirilen toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Başkan Sürekli, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının depremzedelere yönelik sağladığı kredilerde eşitlik ve bakanlığın konut yapımında devreye girerek maliyet avantajı sağlayacağının müjdesini verdi. Proje içi mağdurlarının rezerv alandan hak sahibi olmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini aktaran Sürekli, Dünya Bankası kredisi tartışmalarına da değindi.

“Önergemizi reddettiler”

AK Parti Büyükşehir grubumuz, depremden sonra Büyükşehir Meclisinde emsal artışıyla depremzedelerin sorunlarının çözüleceğini, emsal artışının plan tadilatıyla yapılması gerektiğini 10 ay önce dile getirdiler” diyen Başkan Sürekli, “Emsal artışı noktasına geldiler ancak çok geç kalındı. Bu güne kadar bu iş plan tadilatıyla çoktan biterdi. Biz önerge sunduk, bu önergede bu işin nasıl yapılacağını uzun uzun anlattık. O önerge bir milattır. Orada bu işin kazasız belasız en iyi şekilde nasıl yapılacağı anlatılıyor. Önergemizi reddettiler. Ağır hasarlı, orta hasarlı 306 yasaya tabi konutlarda bağımsız bölümlerde emsal artışı söz konusu. Biz bunun genişletilmesini istiyoruz. Emsal artışının bütün depremden zarar gören 79 bin bağımsız bölümü kapsamasını istiyoruz. Kentsel dönüşümün önünün açılması amacıyla riskli yapıları da kapsamasını istiyoruz. Önergemiz de bu yöndedir. Önergemiz doğrultusunda çalışmaların yapılması gerektiğini ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin de yapım konusunda taşın altına elini koyması gerektiğine inanıyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Bakanlık talep halinde buradaki konutları yapacak”

Proje alanı ve proje alanı dışında farklı talepler ve sorunların olduğunu belirten Başkan Sürekli, bunlardan en önemlisinin proje alanında farklı kredi vadesi ve faiz uygulaması olduğunu söyledi. Bu konuda mutabakat sağlandığını ifade eden Sürekli, “Burada 1 yıl ödemesiz 19 yıl geri ödemeli bir mutabakat oluştu. Maliyetlerin düşürmesi açısından burada, proje alanı dışında, depremden etkilenen, yıkılan, orta ve ağır hasarlılara bakanlık inşaat yapımı konusunda gerek proje desteği, gerek ruhsat alım konusunda destek, gerekse de yapım aşamasında talep halinde gerekli çalışmayı yapacak. Bakanlık talep halinde buradaki konutları yapacak. Bu maliyette bir avantaj sağlıyor” dedi.

“Üzerinde çalışacağız”

Bunu konuyu daha önce de dile getirdiklerini ifade eden Başkan Sürekli, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ve Grup Başkanvekilimiz Özgür Hızal ile yaptığımız görüşmede dedik ki, 'Büyükşehir de elini taşın altına koysun, İzmir'de EVKA'lar yapıldı. Kentsel dönüşümde de bu metodu uygulayalım' demiştik ve ‘Gerekirse taşın altına biz de elimizi koyarız' demiştik. Ancak o taraftan ses çıkmadı. Bakanlığımız bu konuda kararını verdi. Bunlar beklenen önemli çalışmalardı. Proje alanında yer alanların rezerv alanda da konut alınmasını sağlanması için çok önemli bir talep vardı. Bu konuda biz siyasiler olarak da olumlu görüşmelerimizi bakanımıza aktardık ve bakanımız bu konuda çalışma yapılmasını söyledi. Bu konunun da üzerinde çalışacağız. Proje alanında kura konusunda bir tedirginlik vardı. Bakan Bey net olarak açıkladı. Kura çekimleri eski cephesi ve eski katına göre yapılacak. Burada mağduriyet yaşanmaması için çalışmalar yapılacak" diye konuştu.

“Dünya Bankasının gündeminde böyle bir kredi yokmuş”

İzmir Büyükşehir Belediyesinin gündeme getirdiği Dünya Bankası kredisi hakkında da açıklamalarda bulunan Sürekli, “Çevre ve Şehircilik Bakanımız, Dünya Bankası direktörüyle görüşmüş ve oradan gelen konuda böyle bir kredinin gündemlerinde olmadığını açıklamış. Dünya Bankası son açıklamasında ise ‘Gündemimizde böyle bir kredimiz yok' deniyor. Bunun açıklığa kavuşması lazım. Bunları açıklığa kavuşturmak için AK Parti Büyükşehir grubumuz önerge verdi. Bütün ayrıntıları sunduk. Önergemize cevap vermelerini bekliyoruz” sözlerine yer verdi.

“1 yıl ödemesiz 19 yıl geri ödemeli kredi verilecek”

İZDEDA Başkanı Haydar Özkan, "Proje alanındaki hak sahiplerinin kredilendirmesi konusunda bir karmaşa vardı. Bakanımız ile yaptığımız görüşmede bunu 15 yıl olarak belirledi, bizde ısrarcı olduk. 1 yıl ödemesiz 19 yıl geri ödemeli kredi verilecek. Bu proje alnında bulunan az, orta ve ağır hasarlılar için geçerli. Bu konuda içimiz rahat. Proje alanı dışındaki inşaatlar ile ilgili bakanımızın endişeleri vardı. İnşaat herkesin iştahını kabartıyor, her ilden müteahhitler geliyor. Biz bu konuda çekincelerimizi bakanımıza ilettik. Kendileri de bakanlığın bu konuda garantör olacağını ve parsel bazında inşaatlara girebileceğini söyledi. Yani 3-4 bina yan yana getirilirse bu konuda inşaatlara girebileceklerini ve inşaat bitene kadar bakanlık aracı olacak” ifadelerine yer verdi.