AK Partili Sürekli: “İşverenlerimizin ve emekçi kardeşlerimizin her daim yanındayız”

Bölge Milletvekili Adayı Kerem Ali Sürekli, çalışmalarına Çiğli ve Menemen ilçelerinde devam etti. Çiğli Atatürk Organize Sanayi Sitesinde fabrika ve esnaf ziyaretlerinde bulunan Sürekli, Menemen'de nikah şahidi oldu, mahalle ziyaretleri gerçekleştirdi.

Bölge Milletvekili Adayı Kerem Ali Sürekli, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlere sayılı günler kala çalışmalarına daha da hız verdi. Her geçen gün düzenlediği programlarla kendi rekorunu egale eden Sürekli'nin son adresi Çiğli ve Menemen ilçeleri oldu. Dur durak bilmeden saha çalışmalarına devam eden Sürekli Çiğli'deki ilk ziyaretini Ata Sanayi Sitesi Yönetimine yaptı. Sanayi sitesinde faaliyet gösteren esnafın talep ve önerilerine yönelik istişarelerde bulunan AK Partili Sürekli, daha sonra organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren esnafı ve fabrikaları ziyaret etti.

Esnafa ve fabrika çalışanlarına ilgi ve destekleri için teşekkür eden AK Partili Sürekli, “Son 21 yılda İzmir'de, çalışma ve sosyal güvenlik anlamında yaklaşık 28 milyar TL'lik yatırım ve destek sağlandı. 800 bin kişi İşkur aracılığıyla işe yerleştirildi ve 2,3 milyar TL kısa çalışma ödeneği verildi. İşverenlerimizin ve emekçi kardeşlerimizin her daim yanındayız. 441 bin 950 iş yeri toplamda 19 milyar 88 milyon TL teşvik aldı. Hayata geçirdiğimiz sosyal güvenlik reformu ile norm ve standart birliğini sağladık. Sosyal güvenlik çerçevesinin genişletilmesiyle birlikte aktif sigortalı sayısı 12 milyondan yaklaşık 26 milyona çıktı. Toplam istihdamı 31 milyonun üzerine çıkarttık. Daha çok üreten bir Türkiye var artık. Yeni yatırım ve projelerimizle üretim ve istihdam oranlarımız da her geçen gün artmaya devam edecek” dedi.

Nikah şahitliği yaptı, sahaya geri döndü

Menemen ilçesinde uzun yıllar birlikte çalıştığı Cenk Özdemir ile Merve Çobanoğlu'nun nikah törenlerine katılan Sürekli; nikah şahitliği yaptı, dünya evine giren genç çifte mutluluklar diledi. Ulus Mahalle Başkanı Hasan Benli'nin evladının da mutluluğuna ortak olan Sürekli, hemen ardından sahaya geri döndü. Camikebir Mahallesi'nde esnafı ziyaret edip mahalleli ve kanaat önderleriyle buluşan Sürekli, daha sonra Menemen Genç Mardinliler Derneğine konuk oldu, Türkiye Yüzyılı'nın şafağında kendilerini büyük bir heyecan ve coşkuyla karşılayan Menemenlilere ilgi, destek ve teveccühleri için teşekkür etti.