AK Parti'li Sürekli, milletvekilliği adaylığı için istifa etti

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, görevinden istifa ederek 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlerde milletvekilliği aday adaylığını açıkladı.

25. ve 26. dönemde AK Parti İzmir Milletvekilliği görevini yapan ve 4 yıldır partisinin İzmir il başkanlığı görevini yürüten Kerem Ali Sürekli, 14 Mayıs günü gerçekleştirilecek seçimlerde milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti. AK Partili Sürekli, düzenlediği basın toplantısıyla istifasını ve milletvekili aday adaylığını duyururken teşkilatıyla vedalaştı. AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Sürekli, tüzük gereği atama yapılana kadar Nail Kocabaş'ın Başkanlık görevini yapacağını bildirdi.

Çalışmalardan bahsetti

Toplantıda Sürekli, İl Başkanlığı boyunca yaptığı çalışmalardan bahsederek, "16 Nisan 2019 tarihinde atanmış bulunduğum il başkanlığı görevimi 4 yıl sürdürdüm. Bu süreç uzun bir süreç. Bu süreçte çok önemli olayları birlikte yaşadık. Yerel seçimlerin bitiminde görev Cumhurbaşkanımız tarafından tarafıma bildirilmişti. İzmir'de kolları sıvayarak çalışmalarına başladık. İlk işimiz vefa çalışmalarını başlatmak oldu. Kurucular kurulumuz, geçmiş dönem il başkanlarımız ve milletvekillerimiz, geçmiş dönemde AK Parti İzmir'de kim görev aldıysa hepsine ulaşmaya çalıştık. Yaklaşık 5 bin kişi görev almıştı ve bunların bir çoğuna ulaştık. Bir kısmı ile toplu toplantılarda, bir kısmı ile 20-30'lu gruplar halinde toplantılar yaptık. Teşkilatlarda karınca modelini tekrar hayata geçirdik ve istikrarlı bir şekilde aylarca son deprem sürecine kadar devamlı uyguladık. 30 ilçemizde sırayla bir karınca modeli bir eş zamanlı çalışma metotları uyguladık. Dönemimizde en çok dikkat ettiğimiz konu süreklilikti. Partimize farklı kesimlerde çok sayıda arkadaşımızın katıldığını gözlemledik. Gönül seferberliği çerçevesinde, STK ziyaretleri, şehit yakınları, gazi ve engellilerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık" açıklamasında bulundu.

"AK Parti'nin neferiyim"

Görevinden istifa ederek aday adaylığı başvurusunu gerçekleştirdiğini belirten Sürekli, Bu dönem itibari ile geçmiş dönem il başkanı ve milletvekili olarak AK Partinin neferiyim" dedi. Sürekli, açıklamasını şu şekilde sürdürdü: "Bir yandan da İzmir halkının bize verdiği muhalefet görevini de yapmaya çalıştık. Burada sloganımız yerinde muhalefetti. 16 tane yerinde basın açıklaması yaptık. Gerek körfezde, gerek otobüs duraklarında gerekse Harmandalı çöplüğünde olduk. Bunlarda başarılı olduğumuzu da görüyoruz. Başta koku sorunu olmak üzere İzmir'in sorunları tüm kesimler tarafından kabul edilmiştir. İnşallah çözüm de yerel seçimlerde AK Parti iktidarına nasip olacaktır. 4 yıl uzun bir süreçte pandemiyi, İzmir Depremi'ni gördük. Son olarak da asrın felaketini yaşadık. Bu arada seçim takvimi işledi ve 14 Mayıs olarak seçim tarihi Cumhurbaşkanımız tarafından belirlendi. Şu an AK Parti İzmir'in tüm kademleri seçime hazırdır. Sayın Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir, aday adaylığı sürecini tamamladılar ve şahsımla da 3 kez görüşüldü. Bu görüşmeler sonucunda Cumhurbaşkanımızın olurları ile bu dönemde aday adaylığı konusunda Genel Merkez'in kabulü ortaya çıktı. Ben de bugün itibari ile 4 yıldır sürdürdüğüm görevimden istifa ettim ve aday adaylığı başvurumu tamamladım. Sayın Cumhurbaşkanımız bana bu partinin her kademesinde görev verdi. Mahalle başkanlığı olarak başladım, milletvekilliği ve il başkanlığı görevinde bulundum. Bu dönem itibarı ile geçmiş dönem il başkanı ve milletvekili olarak AK Partinin neferiyim. İnşallah Cumhurbaşkanımızı en yüksek oyla, bir sefer daha Cumhurbaşkanı seçeceğiz."

Atama yapılana kadar İl Başkanı Kocabaş

Yerine atama yapılana kadar İl Başkanlığı görevini tüzük gereği İl Başkan eski Yardımcısı Nail Kocabaş'ın sürdüreceğini açıklayan Kerem Ali Sürekli, “AK Parti'de istikrar ön plandadır. Benim istifam AK Parti açısından bir şeyi değiştirmez. Teşkilat olduğu gibi görevine devam edecek. Şu anda tüzük gereği Nail Kocabaş Başkanımız atama yapılana kadar il başkanı olacak. Atama da en kısa sürede atama yapacaktır. Her kim gelirse bizim il başkanımızdır" sözlerine yer verdi.