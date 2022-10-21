AK Partili Sürekli, Torbalı'da gençlerle buluştu

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Torbalı'da gençler ile programda buluştu. Daha sonra Torbalı, Gaziemir, Selçuk, Balçova, Menderes ilçe başkanları ile bölge toplantısı yapan Başkan Sürekli, bu iki buluşmadan önemli mesajlar verdi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İl Gençlik Kolları Başkanlığının 2023'te ilk kez oy kullanacak gençlerle Torbalı'da düzenlediği, ‘Çay Bizden Sohbet Sizden' programına İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip taslak ile katıldı.

Gençlerle çay içerek sohbet eden ve sorularını yanıtlayan Sürekli, “Gençlik bizim geleceğimiz, Türkiye'nin geleceği. Size çok inanıyor ve güveniyoruz. Biz, gençliği sınıflandırmıyoruz, siyasete alet etmiyoruz. Aksine; yol arkadaşı görüyoruz, geleceğe köprü olarak tasvir ediyoruz. Teknofest gençliği, 15 Temmuz gençliği, Cumhuriyetin 100. yılı gençliği diyoruz. Üniversitelerimizde, yaptığımız diğer organizasyonlarda gençlerimizle sık sık bir araya geliyorum. Sizlerden feyiz alıyoruz, sizlerle umudumuzu ve heyecanımızı tazeliyoruz. Görüyorum, gümbür gümbür bir nesil geliyor" dedi.

"Gençler için somut, büyük destekler oluşturduk"

21 yıldır tüm kadrolarında gençlere yer veren bir parti olduklarını ifade eden Sürekli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkenin bugünü ve geleceğinde gençlere söz hakkı veren ilk siyaset okulunu, siyaset akademisini açarak gençlerimizi siyasetten ekonomiye kadar her alanda teşvik eden bir partiyiz. Eğitim desteklerimiz, girişimcilik teşviklerimiz artarak sürüyor. Bugün devlet yurtlarımızdan 850 bin öğrencimiz yararlanabiliyor, 21 yıl öncesine kadarki yurt manzaraları yerini konfora bıraktı. Sosyal etkinlik alanları, spor tesisleri ile gençlik kompleksi niteliğinde yurtlarımız var. Aylık gıda ve ihtiyaç yardımı olarak verilen destek bin 800 TL iş hayatında da yanlarındayız. Girişimci gençlerimizi destekliyoruz. En büyük sosyal konut projesini yola çıkardık ve onların kontenjan hakları var. Onlarda AK Partinin kendilerine sunduklarının da farkında. Çabalarımızı, ülkemiz milletimiz için verdiğimiz mücadeleyi görüyorlar ve en önemlisi yarının Türkiye'sini yönetme, büyük Türkiye hedefinde rol alma gücünü kendilerinde buluyorlar.”

Torbalı, Gaziemir, Selçuk, Balçova, Menderes ilçe başkanları ile toplantı yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, başkanlardan üye ziyaretlerinin yoğunlaştırılmasını istedi.

Sürekli, "Yatırımlarımızı halka birebir anlatmalıyız. Üyelerimizi harekete geçirecek programları yoğunlaştıralım. Vefa, bizim için sözde bir hissiyat değildir. Geçmişimizin bugünle harmanlanıp vücut bulması gereken bir sürece girdik. Tüm unsurlarımızla artırarak yola revan olma zamanı. Hiçbir zaman rehavet göstermedik; ama şimdi gücümüz ve kurduğumuz bağlar, Türkiye'nin akıbeti için çok önemli olan 2023 seçiminde birleşmeli. Ülkemiz ve şehrimizin meselelerini AK Parti'den başkasının çözemeyeceği düşüncesi ile sahada karşılaşıyoruz. Bunun sandığa da yansıması gerekiyor. İzmir AK Parti teşkilatları olarak, bugüne kadarki emeklerimiz baki. Şimdi hızımızı arttırma zamanı. Nerede hizmet varsa orada AK Parti vardır. Bu gerçek, yine milletimizin teveccühüne dönüşmeli” diye konuştu.