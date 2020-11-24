AK Partili Sürekli'den CHP'ye Aksoy tepkisi

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un tutuklanması üzerinden CHP'ye yüklendi.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'İhaleye fesat karıştırma ve tehdit' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Memenen Belediye Başkanı Serdar Aksoy dahil 11 şüpheli mahkeme tarafından tutuklandı. 9 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de bu gelişme üzerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirdi. CHP'nin ‘İzmir nasıl olsa bizimdir' mantığıyla hareket ederek hata yaptığının altını çizen Sürekli, “2024'te İzmirliler hak ettiği yanıtı verecektir!” dedi.

AK Partili Sürekli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"CHP, İzmir'i ‘nasıl olsa bizimdir' mantığı ile gördükçe hata üstüne hata yapıyor. FETÖ bağlantısı belgelenen Urla'dan sonra Menemen'de aday yaptığı belediye başkanı Aksoy'un zimmet, irtikap, rüşvet gibi çok ağır suçlamalarla yargı önüne çıkması da bunu gösteriyor. Son dakika hamlesiyle belediye başkanlarını partiden ihraç etmek istemeleri; yaptıkları tercih hatasından muafiyet sağlamaz! Yaşananlar her şeyden önce İzmir halkının ve seçmeninin hakkını gasptır. Görünen o ki; CHP İzmir'i ‘elde var bir' olarak gördükçe bu vahim tablolar yaşanmaya devam edecek; yerel hizmet noktasında zaten 3. Lig'de olan İzmir'i amatör kümeye düşüren; daha da ötesi halka rağmen iş yapan bu zihniyete 2024'te İzmirliler hak ettiği yanıtı verecektir!"