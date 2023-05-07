AK Parti'li Sürekli'den TCG Anadolu yorumu

Bölge Milletvekili Adayı Kerem Ali Sürekli; Konak, Bornova ve Bayraklı ilçelerinde gerçekleştirdiği programlarında, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluştu, mahalle ziyaretinde bulundu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'yu ziyaret eden Sürekli, “TCG Anadolu'ya gösterilen sevgi seli karşısında duygulanmamak elde değil. Türkiye yüzyılı ile birlikte milli gururlarımızdaki sayı da hızla artacak” dedi.

Bölge Milletvekili Adayı Kerem Ali Sürekli; Konak, Bornova ve Bayraklı ilçelerini kapsayan yoğun bir programı daha geride bıraktı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile birlikte Konak'ta, "Manisalılar Hemşehri Buluşması" programıyla güne başlayan AK Parti'li Sürekli, millete hizmet için çıktıkları yolculukta kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan ve her zaman güçlü bir şekilde destekleyen Manisalı hemşehrilerine teşekkür etti. Bornova'daki İZOTAŞ taksi durağında esnaflarla buluşan Bakan Kasapoğlu ve Sürekli, daha sonra dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'yu ziyaret etti.

"İnsanlarımız sel olup akıyor"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin, geride bıraktığı 100 yılda önemli atımlar gerçekleştirdiğini kaydeden Sürekli, “Güzel ülkemiz, son 21 yılda ise Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yepyeni atılım ve gelişmelere imza attı. Ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin de üzerine çıkarmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Her alanda yerli ve milli üretime, araştırmaya önem veren politikalar geliştirdik. İşte bu çalışmaların meyvelerini teker teker almaya başladığımız dönemdeyiz. TCG Anadolu'nun içine girdiğinizde sizi Altay tankımız karşılıyor, güvertesine çıktığınızda Kızılelma'mız selamlıyor. Dünyanın ilk SİHA gemisi olma özelliğini taşıyan milli gururumuza gösterilen sevgi seli karşısında duygulanmamak elde değil. İzmir'imizin tüm ilçelerinden çevre illerden adeta insanlarımız sel olup akıyor. 14 Mayıs'tan sonra da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, AK Parti'mizle ülkemizi şahlandıracak, yeni projelerle milletimizi gururlandıracağız. Türkiye yüzyılı ile birlikte milli gururlarımızdaki sayı da hızla artacak” diye konuştu.

Depremzedelerle buluşma

Çalışmalarına Bayraklı ilçesinde devam eden Sürekli, İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneğini (İZDEDA) ziyaret etti, dernek yönetimiyle üyelerinin talep ve önerilerini dinledi. Depremin ilk anından itibaren depremzedelerin yanlarında olduklarını ve bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Sürekli, daha sonra Ege Erzincan Dernekleri Federasyonunda (EGE ERDEF) Erzincanlılara konuk oldu. Sırasıyla Bayraklı Trabzon Şalpazarı Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Cengizhan Mahalle Muhtarı Taner Kanbur ile yine Bayraklı'da Yozgatlıları ziyaret eden Sürekli, “Milletimizin desteği ve duasıyla ülkemizin asırlık hayallerinin sembolü olan Türkiye yüzyılı vizyonumuzu medeniyetimizin kazanımları üzerinde yükseltecek ve hayallerimizi gerçekleştireceğiz. 14 Mayıs'ta Türkiye'nin şahlanış dönemine hep birlikte uzanacağız. Bizleri sevgiyle muhabbetle karşılayan tüm sivil toplum kuruluşlarımıza, hemşehrilerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kanaat önderlerine konuk oldu

Milliyetçi Hareket Partisi İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'in evladı Devlet Batuhan ile Gözde Fıçıcı'nın düğün merasimlerine katılan Sürekli, genç çifte mutluluklar diledi. Sonrasında yeniden Bayraklı ilçesine geçen Sürekli, Yamanlar Mahallesi'nin kanaat önderlerine konuk oldu. Milletin sesine kulak vermeye, onlarla birlikte yol yürümeye devam edeceklerini söyleyen AK Parti'li Sürekli, güçlü desteklerinden dolayı mahalleliye teşekkür etti.