AK Partili Yıldızhan, milletvekilliği için istifa etti

AK Parti Balçova İlçe Başkanı Berkan Yıldızhan, genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa ettiğini duyurdu. 5 yıldır AK Parti Balçova İlçe Başkanlığı görevini yürüten Berkan Yıldızhan, siyasi yaşamında yeni bir sürece adım attığını aktardı.

Yıldızhan, AK Parti Balçova İlçe Başkanlığı görevinin kendisi için büyük bir onur olduğunu dile getirerek, tüm teşkilat üyelerine teşekkür etti.

“Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye Yüzyılı hedefiyle yola çıkan AK Partimiz, her seçim döneminde olduğu gibi 2023'te de seçim zaferi geleneğini sürdürecektir” diyerek seçim hedefini de net bir şekilde ortaya koyan Yıldızhan, şöyle konuştu:

“Bu galibiyet öyle bir galibiyet ki; vatanını ve milletini seven tek bir vatandaşımız bu süreçte yenilgi almamış olacak. Bu galibiyet öyle bir galibiyet ki ülkesi ve milleti için gece gündüz demeden çalışan bir Cumhurbaşkanının liderliğinde Türkiye Yüzyılı olarak çok daha yüksek hedeflere çığır açacak.”

Milletvekilliği aday adaylığının kendisi için gurur verici olduğunu belirterek konuşmasını noktalayan Yıldızhan, “Çıkmış olduğum bu yolda siz değerli dava arkadaşlarımın hayır duasını bekliyor, en kalbi duygularımla saygılarımı sunuyorum” diyerek teşkilat üyelerinden de bu yolda kendisine destek olmalarından duyduğu mutluluğu dile getirdi.