AK Partili Yılmaz: "Bizim kapımız iş yapmak, çalışmak isteyen herkese açık"

Belediye hizmetlerinin gönül işi olduğunu ifade eden Cumhur İttifakı Gaziemir Belediye Başkan Adayı Nazmi Yılmaz, "İlçe halkının yararına kim bir çivi çakmak istiyorsa, kim bir tuğla örmek istiyorsa bize katılsın. Bizim kapımız iş yapmak, çalışmak isteyen herkese açık" dedi.

31 Mart yerel seçimleri nedeniyle mahallelerdeki programlarını aksatmadan sürdüren Cumhur İttifakı Gaziemir Belediye Başkan Adayı Nazmi Yılmaz, meclis üyesi adayı arkadaşlarıyla birlikte projelerini anlatmaya devam ediyor. Son programında yine sevgi seliyle karşılanan Yılmaz, Gaziemir'e hizmet etmek isteyen herkesi Cumhur İttifakı'nın çatısı altına davet etti.

Gaziemirlilerle gönül diliyle konuştuklarını kaydeden Yılmaz, "Biz hiçbir zaman hiçbir kimse ile kavga etmeyeceğiz, bizim kavga ile işimiz olmayacak. Biz sevgi dili kullanacağız, herkesi kucaklayacağız. Bizim gönlümüz geniş. Bizim kapımız iş yapmak, çalışmak isteyen herkese açık. Bize güvenmenizi, bu ittifaka güvenmenizi istiyorum. Önümüzde ki 5 yıl Gaziemir'in sıçrama yapabilmesi için, şaha kalkması için sizlerden destek istiyorum" dedi.

Gaziemir sevdasıyla hayata ve hayallere dokunan projeler hazırladıklarını belirten Cumhur İttifakı Gaziemir Belediye Başkan adayı Nazmi Yılmaz, "Mahalle bazlı çalışmayı bir tek yapan yapı Cumhur İttifakıdır. Mahalle mahalle Gaziemir'in sorunlarını çalışan, bunları inceleyen, takım kuran tek siyasi yapı Cumhur İttifakıdır. Bizim farkımız dersimize çalışıyor olmamız. Ben ve ekip arkadaşlarımız dersimize çalıştık, dersimize çalışarak gönül yapmaya geldik. İlçenin her noktasının sorunu için farklı çözümümüz var" şeklinde konuştu.