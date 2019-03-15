AK Partili Yılmaz: "Halkımızın kolay ulaşabileceği semt poliklinikleri kurulacak"

Cumhur İttifakı Gaziemir Belediye Başkan Adayı Nazmi Yılmaz, Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Hastane Başhekimi Doğan Yıldırım'ın da katıldığı programda pasta kesen Yılmaz, çalışan personele de karanfil dağıttı.

Hasta olmayanının sağlığın değerini bilemediğini vurgulayan Cumhur İttifakı Gaziemir Belediye Başkan adayı Nazmi Yılmaz, ilçe halkının sağlıklı bir ömür sürmesi için önemli projeleri hayata geçireceklerini söyledi. Yılmaz, "Sağlık sorunları kapımızı bir gece ansızın çalmıyor. Bir öncü, bir erken dönem var. İşte bu nedenle sağlıklı halden hastalıklı duruma geçene kadarki gri alanı iyi değerlendirmek gerekiyor. Erken teşhis, hastanın da doktorun da işini kolaylaştırıyor. Çoğu zaman hayat kurtarıyor. Kanserden ülsere, koroner kalp hastalığından kemik erimesine, MS'den diyabete, böbrek yetmezliğinden hepatite yüzlerce hastalıkta erken teşhis müthiş işe yarıyor" dedi.

Gaziemir'de semt poliklinikleri kuracaklarını, işlevlerini etkin ve yaygın yapacaklarını belirten Nazmi Yılmaz, "Halkımızın kolay ulaşabileceği semt poliklinikleri kurulacak. Sarnıç'ta 2 No'lu sağlık ocağının bulunduğu alana 6 branşta hizmet verecek teşhis ve tedavi merkezi yapılacak. Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi kapasitesinin 50 yataktan 150 yatağa çıkartılması için gereğini yapacağız. Hemşehrilerimizin erken teşhisi de tedavisi de kısa sürede yapılacak. Dünyada en değerli zenginlik beden zenginliğidir. Bu zenginliği Gaziemirliler doya doya yaşayacaklar. Bu hizmetleri sadece Belediye Başkanı olan değil Sağlık Bakanlığı ile doğru iletişim kuran kişi ilçemize getirir" şeklinde konuştu.