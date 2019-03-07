AK Partili Yılmaz: "Sokak hayvanlarını doğal yaşam parkına kavuşturacağız"

Sokaklarda kimi kimsesi olmadan hayata tutunmaya çalışan hayvanların güvencesi olacaklarını vurgulayan Cumhur İttifakı'nın Gaziemir Belediye Başkan Adayı AK Partili Nazmi Yılmaz, sokak hayvanlarını doğal yaşam parklarına kavuşturacaklarını söyledi.

Gaziemir ilçesinin sokaklarında yaşam mücadelesi veren sokak hayvanlarının güvencesi olacaklarını belirten Gaziemir Belediye Başkan Adayı AK Partili Nazmi Yılmaz, şefkate muhtaç hayvanları sahiplendireceklerini ifade etti. Yılmaz, "İyi niyetlerle hayvan edinen vatandaşlarımız bir süre sonra kentleşmenin verdiği sıkıntıları yaşıyor. Niyet iyi; ama bahçesiz evlerde hayvan bakmanın akibeti pek iyi olmuyor. Hayvanlar daire hayatına alışamıyor. Büyüdükçe bakım sorumlulukları da artıyor. Sonuç olarak sokaklarda onlarca hayvan kimi kimsesi olmadan yaşamaya çalışıyor. 1 Nisan Gaziemir'deki sokak hayvanları için bir milat olacak. Bizimle aynı ilçede aynı nefesi alan hayvanlar kimsesiz olmayacak" dedi.

Veteriner arkadaşları ile kedi ve köpeklerin yaşayabileceği Doğal Yaşam Parkları planladıklarını vurgulayan başkan adayı Nazmi Yılmaz, "Bugün sokaklarda yaşayan hayvanlar bizim güvencemiz altında olacak. Onlara Doğal Yaşam parkları yapacağız. Hasta olanların tedavi edilmesi, sağlıklarının korunması, barınmaları, temizlikleri, beslenmeleri ve sosyalleşmelerinin garanti altında olacağı parklarımız olacak. Doğal Yaşam Parkı'ndan can dostlar edinmek isteyen hayvan severlerimize kolaylıklar sağlayacağız. Ücretsiz sahiplenmeleri teşvik edeceğiz. Hayvanı olan vatandaşlarımızda parktan sahiplenenlerde Doğal Yaşam Parkındaki bir alanın sahibi olacak. Hayvanına orada bakacak. Belediye olarak biz kendilerine deste vereceğiz" şeklinde konuştu.

Kuracakları Doğal Yaşam Parkı'nda bir hayvan hastanesi olacağını kaydeden Yılmaz, "Veterinerlerimiz hasta olan hayvanların tedavisini yapacak. Onların sağlığının korunması için ön tedbirler alacak. Bu hastaneye vatandaşlarımız hayvanlarını götürebilecek yardım ve destek alabilecekler. Tatile gidecekler, seyahat edecekler, başına olumsuz haller gelen vatandaşlarımız can dostlarını gönül rahatlığı ile bizim Doğal Yaşam Parkımıza emanet edebilecek. Dileyen vatandaşlarımız istedikleri hayvanların koruyucu ailesi olabilecekler. Onların sorumluluklarını bizimle birlikte paylaşabilecekler" diye aktardı.