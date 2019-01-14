AK Parti'li Zeybekçi, Zübeyde Hanım'ın mezarı başında dua etti

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın Karşıyaka'daki anıt mezarını ziyaret etti. Zeybekci, Zübeyde Hanım'ın 96. ölüm yıldönümü nedeniyle anıta çelenk sundu.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın 96. ölüm yıldönümü nedeniyle Karşıyaka ilçesindeki mezarını ziyaret etti. Karşıyakalı kadınların da eşlik ettiği ziyarette Zeybekci, çelenk sunup Zübeyde Hanım'ın mezarı başında dua da etti.

Zübeyde Hanım'a minnet borçlu olduklarını belirten Zeybekci, "Zübeyde Hanım, muhteşem bir lider yetiştirmiş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün eğitimiyle ilgili çok büyük fedakarlıklarda bulunmuştur. Bizim vatanımızın tüm anneleri böyledir. Çocuklarının eğitimi ve onların başarıları için mücadele eden anneler, arka planda da onları seyrederek gurur duymaktadırlar. Merhume de eminim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başarılarıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin o muasır medeniyet yolculuğundaki performansıyla da gurur duymuştur. Vefat yıldönümünde kendisini rahmetle anıyoruz. Mekanı Cennet olsun. Rabbim evlatlarıyla cennetinde kavuştursun" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, Zübeyde Hanım'ın eğitim mirasına sahip çıkan Karşıyakalı kadınlarla da bir araya geldi. Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nu ziyaret eden Zeybekci, kursiyerlere karanfil dağıttı.

Okul müdürü Ebru Yücel tarafından karşılanan Zeybekci, kadınların her alanda başarılı olması gerektiğini belirterek, "Kadınlarımız bu vatanın geleceğidir. Eğitim konusuna büyük önem veren Zübeyde Hanım'ın izinden giden tüm kadınlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Zeybekci, kursiyerlerin el emeği ürünlerini de tek tek inceledi. Okul müdürü Yücel de Nihat Zeybekci'ye kursiyerlerin yaptığı bir seramik tabağı hediye etti.