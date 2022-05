“Akademik” anaokulu

İzmir'in vakıf üniversitesine ait ilk anaokulu olan 'Beyaz Köşk Uygulama Anaokulu', 2022-2023 öğretim yılı için kayıtlarını almaya başladı.

Mimari tasarımından yemek listesinin hazırlanmasına; sağlık hizmetlerinden yabancı dil eğitimine kadar her aşamasında İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) akademisyenlerinin görüşlerinden faydalanan ve araştırmalara göre hizmet yöntemini belirleyen, alanında uzman hocaların görüş ve önerileri doğrultusunda öğretim programını oluşturan anaokulu, okul öncesi eğitime 'akademik' boyut katacak. İEÜ'nin farklı bölüm ve programlarının işbirliği ile öğretim programını zenginleştirecek olan anaokulu, proje temelli eğitimi ile çocukların ilgi ve yetenekleri doğrultusunda oyun merkezli etkinliklerle gelişimlerine destek olacak.

3-6 yaş arası çocuklara eğitim verecek

İzmir Ekonomi Üniversitesi Çocuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde kurulan Beyaz Köşk Uygulama Anaokulu, Balçova'daki İEÜ kampüsünün karşısında bulunan eski İzmir Konağı'nda, eylül ayında faaliyete geçecek. 3-6 yaş arasındaki çocukların kabul edileceği anaokulunda, 4 sınıf olarak toplam 72 öğrenci eğitim görecek. Her sınıfta en fazla 18 öğrenci yer alacak.

Özgener: “Anaokulumuz bizlere güç verecek”

Beyaz Köşk Uygulama Anaokulu'nun ‘İzmir'in tamamı bizim kampüsümüzdür' anlayışı doğrultusunda ortaya çıktığını ifade eden İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Odamızın ve vakfımızın gözbebeği olan İzmir Ekonomi Üniversitemiz için yaptığımız tüm çalışmalarda, toplumun her kesimine ulaşmak önceliğimiz oldu. Okul öncesi eğitim, öğrencilerimizin gelişimlerine en çok katkı sağlayabileceğimiz dönemi içeriyor. Kampüsümüzün hemen karşısında eğitim verecek anaokulumuz, başarılı eğitmenleri, mutlu çocukları ve güven duyan aileleri ile bizlere güç verecek. Üniversitemizin donanımından artık çocuklarımız da yararlanacak. Profesyonel eğitim kadrosunun yanı sıra özellikle çocuk gelişimi, psikoloji gibi alanlarda eğitim gören öğrencilerimiz bu uygulama anaokuluyla kendilerini bir üst seviyeye taşıyabilecek. Akademisyenlerimiz anaokulumuza her anlamda katkı sunacak. 90 bine yakın üyesiyle büyük bir aile olan İZTO olarak bizler de eğitim hayatlarına burada başlayan çocuklarımızın her zaman yanında olacağız. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu gençleri ülkemize kazandırırken, çok önemsediğimiz çocuklarımızın da eğitim temelini sağlam atacağız” dedi.

Aşkar: “Öğretmenlerimizin tamamı lisans mezunu olacak”

İzmir Ekonomi Üniversitesinin üniversite-toplum iş birliği doğrultusunda pek çok önemli çalışmaya imza attığını belirten İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, “Üniversitemiz, kısa bir süre önce Yükseköğretim Kurulu (YÖK) onayıyla Çocuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezini kurdu. ‘Çocuk üniversitesi' unvanını alan üniversitemiz, şimdiye dek çocuklarımız ve aileler için birçok projeyi hayata geçirdi. Anaokulumuz bu zincirin en önemli parçalarından biri. Öğrencilerimizin ‘ilk' eğitimlerine güvenli bir çatının altında başlamaları en temel hedefimiz. Anaokulu öğretmenlerimizin tamamı en az lisans mezunu ve deneyimli isimlerden oluşacak. Çocuklarımız, başarılı eğitmenler eşliğinde, üniversitemizin akademik olanaklarından da faydalanarak, eğitim hayatlarına önde başlayacaklar” diye konuştu.

Özgün: “Okul öncesi eğitimi bir üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz”

İEÜ ve İZTO mensuplarının çocuklarının yanı sıra İzmir genelinden de öğrenci kabul edeceklerini belirten İEÜ Çocuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Yasemin Özgün, “Beyaz Köşk Uygulama Anaokulu'nu bünyesinde bulunduran İEÜ Çocuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi, 0-18 yaş aralığında yer alan çocuklara, ailelerine ve onlarla çalışan eğitimcilerine yönelik atölyeler ve seminerler de planlayacak, gelişimlerine katkı sunacak. Oyun merkezli, çocukları araştırma ve sorgulamaya yönelten eğitim programlarıyla, çocukların ilgi ve yetenekleri doğrultusunda gelişimlerine katkı sunmayı hedefliyoruz” sözlerine yer verdi.

“İEÜ'nün tüm bölümleri ile iş birliği yapıyoruz”

Anaokulunun, İEÜ'nün tüm bölümleri için bir uygulama alanı da olacağını ifade eden Özgün sözlerini şöyle sürdürdü: “Akademik çalışmalar için öncülük etmek temel amacımız. Örneğin; çocuklarımızla yiyecekler ile ilgili bir proje çalışırken gastronomi ve mutfak sanatları bölümümüzle iş birliği yapacağız. Sağlık hizmetlerimiz ile ilgili Tıp Fakültemizden, kıyafetle ilgili bir projemiz olduğunda Moda ve Tekstil Tasarımı bölümüzden destek alabileceğiz. Böylece hem çocuklar işin uzmanlarından eğitim alacak, hem akademik kadromuz uygulamalı çalışmalar yapacak.”

Kadınların güç birliği

İEÜ Çocuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yürütme Kurulu'nda 5 başarılı kadın görev aldı. Merkezin müdürlüğünü, okul öncesi eğitim uzmanı Öğr. Gör. Ezgi Oral Bozkurtoğlu üstlendi. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanı Öğr. Gör. Yasemin Özgün ise müdür yardımcısı olarak görev yapıyor. İEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Evrim Üstünlüoğlu, İEÜ Moda ve Tekstil Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elvan Özkavruk Adanır ve Uzman Psikolog-Aile Danışmanı Ayşe Özgener merkezin yönetim kurulunda yer alıyor.

18 kişilik uzman danışma kurulu

Merkezin danışma kurulunda ise İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, Ege Üniversitesi, Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Çocuk Gelişimi Uzmanı Öğr. Gör. Ebru Kalyoncu, Uzman Psikolog, Dünya Özel Eğitim ve Danışmanlık Merkezleri Kurucusu Şebnem Türkdalı Temizocak, İTK Anaokulları Koordinatörü Burçin Kızak, Okul Öncesi Eğitim Uzmanı-Drama Lideri, YÖM Okulları Güzelbahçe Kampüs Müdürü Özlem Öznur Gökbulut, Uşak Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo-TV Sinema Bölümü Doç. Dr. Meral Özçınar, İzmir Büyükşehir Belediyesi-Çocuk Belediyesi Sorumlusu Döne Kırar Yılmaz, Çocuk Ergen Psikiyatristi Dr. Önder Küçük, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü Prof. Dr. Kemal Yürümezoğlu, İEU SHMYO Çocuk Gelişimi Programı Öğr. Gör. Betül Özkul, İEU GSTF İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Dr. Öğr. Üyesi Didem Kan Kılıç, İEU İletişim Fakültesi UNICEF Danışmanı Doç. Dr. Altuğ Akın, İEU SHMYO Çocuk Gelişimi Programı Öğr. Gör. Hakan Yıldız, İEU SHMYO Müdürü Prof. Dr. İlgi Şemin, İEU İşletme Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Gürkaynak ve İEU, İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Doç. Dr. Selin Türkel yer alıyor.