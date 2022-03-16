Akaryakıtçılardan 8 çözüm önerisi

İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO) düzenlenen “Akaryakıt Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri Toplantısı”, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Yönetim Kurulu Üyeleri Serdar Gökhan Arıkan ve Şahin Çakan, Meclis Üyeleri Saffet Erdil ve Onur Yaman, 58. Akaryakıt, LPG ve Madeni Yağlar Grubu Meslek Komitesi Başkanı Ahmet Meriç Değer, Komite Başkan Yardımcısı Berkant Gündüz, Komite Üyesi Ahmet Basut Katıksız, Genel Sekreter Prof. Dr. Mustafa Tanyeri ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

"Sayın Bakanımıza aktaracağız"

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Özgener, akaryakıt sektörünün Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaştan en çok etkilenen sektörlerden biri olduğunu ifade ederken, “Sizlerin sorunları hepimizin sorunu. Akaryakıt kullanan herkesin fiyatlarla ilgili endişeleri var. Akaryakıt sektöründe yaşanan sorunları çözme yönündeki girişimlerimiz, durumdan olumsuz etkilenen pek çok sektör açısından da fayda sağlayacaktır. Bunları her fırsatta Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Nureddin Nebati'ye ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na aktarıyoruz. Sorunları dile getirmemizin yanında birlikte çözüm önerileri sunmamız çok önemli. En kısa zamanda Ankara'ya gidip tüm sektörleri yakından etkileyen fiyat artışları konusunda çözüm önerilerimizi Sayın Bakanımızla paylaşacağım” dedi.

Çözüm önerileri sıralandı

Özgener'in konuşmasının ardından akaryakıt sektörünün sorunları dile getirildi; çözüm önerileri değerlendirildi. Sektör temsilcileri; akaryakıt sektöründe uygulanan yüzde 18'lik KDV oranının yüzde 8'e indirilmesi, nakliye giderlerinin artı maliyet olarak pompa satışlarına eklenmesi, ana dağıtım firmalarının araç tanıma sistemi gibi uygulamalar ile olanak sağladığı iskontolu satışların akaryakıt istasyonları tarafından karşılanmaması; bu maliyetin ana dağıtım firmaları tarafından üstlenilmesi ve sektörün yaşadığı sıkıntılı sürece ilişkin kamuoyunun doğru bir şekilde bilgilendirilmesini talep etti.

"Teminat mektubu komisyon oranı binde 5'i geçmemeli"

Akaryakıt sektöründe dağıtıcı ve bayilerin 31 Mayıs 2022 tarihine kadar teminat mektubu vermesi gerektiğini, bankalar tarafından söz konusu teminat mektupları kapsamında yüksek komisyon oranı talep edildiğini ifade eden sektör temsilcileri, akaryakıt istasyonlarının maliyetlerini arttıran teminat mektubu komisyon oranının indirilmesini, oranın binde 5'i geçmemesini talepleri arasına ekledi. Ayrıca süreli teminat mektubu talep edilmesi gerektiği; süre sonunda teminat mektubunun yenilenmesinin uygun olacağı ifade edildi.

"Bankalar komisyonu düşürmeli"

Küresel kaynaklı yaşanan petrol fiyatlarındaki artışlara rağmen sektörün kar marjının aynı kaldığını belirten sektör temsilcileri, “Petrol fiyatlarındaki artışa rağmen kar marjı kuruşa endeksli olduğundan aynı kalmıştır. Maliyetler ise artmaktadır. Kâr paylarının yüzdesel oranda belirlenmesine yönelik düzenleme yapılması gerekmektedir” dedi. Akaryakıt istasyonlarında kredi kartı ile gerçekleştirilen akaryakıt satışlarından alınan yüzde 1 buçuk oranındaki komisyonun, yüzde1'in altına düşürülmesinin uygun olacağı ifade edildi.