Akciğer ameliyatlarında 'Uyanık cerrahi' konforu

B.Ü. Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesinde, akciğer hastalıklarının cerrahi tanı ve tedavisinde uygulanan “Uyanık Cerrahi” yöntemi, hastalara uyanık ameliyat olma avantajı sağlıyor.

Yöntem; özellikle ilave hastalıkları olan, anestezi alması riskli bulunan hastalara ameliyat olanağı sağlarken, anestezi korkusu duyan hastalar için ise alternatif, konforlu bir seçenek sunuyor.

Solunum sıkıntılarından dolayı S.B.Ü. Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesine başvuran Durmuş Turanoğlu (61) adlı hastanın akciğerinden, tanı ve tedavi amacıyla biopsi alınması gerekiyordu. İşlemin yapılmasını kabul eden Turanoğlu, anestezi korkusundan dolayı huzursuzdu. Ancak kendisine uygulanan “Uyanık cerrahi” yöntemi ile ağrısız ve korkusuz bir operasyon geçiren hasta yaşadıklarını şöyle anlattı: “Göğsümde ve sağ koltuk altında şiddetli ağrı, nefes darlığı ile hastaneye başvurdum. Doktorum Banu Hanım, akciğerlerimde sıvı biriktiğini ve tanı amacıyla akciğer zarından parça alınması gerektiğini söyledi. Bu sırada aklıma gelen ilk şey; uyuyup uyumayacağım oldu. Ancak, Anestezi Uzmanı Dr. Sevil Hanım, bana uygulanacak anestezi yöntemi ile uyanık olacağımı, ağrı duymayacağımı ve nefes sıkıntısı çekmeyeceğimi anlattı. Böyle olunca işlemi kabul ettim. Benim için çok farklı bir tecrübe oldu. Müdahale sırasında doktorlarımla konuştum, hiç ağrı duymadım ve nefes sıkıntısı çekmedim. Akciğerime baskı yapan sıvının boşaltılması ile şuan daha iyiyim. Emeği geçen değerli doktorlarıma çok teşekkür ediyorum.”

Müdahaleyi gerçekleştiren Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Banu Yoldaş, “Hasta ile konuşa konuşa işlem yapılmasına olanak veren 'uyanık cerrahi' yöntemi ileri düzeyde kalp yetmezliği, KOAH gibi kronik hastalığı bulunan, genel anestezinin risk kabul edildiği hastalara ameliyat şansı veriyor. Hastamızın solunum sıkıntısından dolayı bu yöntemi tercih ettik. Uyumak ile ilgili endişeleri olan hastamız, işlem boyunca uyumlu ve rahattı. Bu yöntem hem biz cerrahlar hem de hasta için daha az riskli olup, konfor sağlıyor. Özellikle akciğerden sıvı boşaltma, akciğer zarından örnek alma gibi müdahaleler için uygun bir yöntem ” dedi.

Anestezi Uzmanı Dr. Sevil Sezgin Kerci ise, “Uyanık cerrahide hastanın bilinci açıktır ancak ağrı duymaz. Torakal Epidural anestezi dediğimiz uygulama ile hastanın işlem yapılacak bölgesine etki edecek ve ağrı duymasını engelleyici ilaçlar kullanıyoruz. Genel anestezi uygulanması riskli hastalarda çok güvenli bir yöntem olduğu için hem cerrahlar hem de biz Anestezistler tarafından tercih edilmektedir.” diye konuştu.