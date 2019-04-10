'Akdeniz Birliği' için ilk adım

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 31 Mart seçimleri öncesi açıkladığı ilk yüz gün hedefleri arasında bulunan Akdeniz Birliği'nin kurulması yönünde ilk adımı attı. Başkan Soyer, Barselona, Beyrut, İskenderiye, Marsilya, Selanik ve Venedik yerel yönetim başkanlarına gönderdiği özel mektupla Akdeniz şehirlerinin ekonomik ve kültürel ilişkilerinin geliştirilmesi açısından karşılıklı işbirliği davetinde bulundu. Soyer, yazdığı mektup hakkında şu ifadeleri kullandı: “İzmir'de refahın artırılması ve eşit paylaştırılmasına yönelik iki ana hedefimizin en temel araçlarından biri şehrimizin bir liman yerleşimi olarak güçlenmesi. Diğer Akdeniz şehirleri ile kuracağımız ortaklıklar bu iki hedefe ulaşabilmemiz için önem taşıyor.”

Akdeniz birliği ruhuyla

Tunç Soyer, Barselona Belediye Başkanı Ada Colau, Beyrut Belediye Başkanı Jamal Itani, İskenderiye Valisi Dr. Abd El Aziz Konsowa, Marsilya Belediye Başkanı Jean-Claude Gaudin, Selanik Belediye Başkanı Yannis Butaris ve Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro'a hitaben yazdığı mektupta, İzmir'in doğal bir liman olma özelliğini daha da güçlendirmenin sorumluluğunu taşıdığını söyledi. Soyer, bunun için de Akdeniz'de ekonomik ve kültürel anlamda çok yönlü ve ikili işbirliğine gereksinim duyulduğunu ifade etti. Altı Akdeniz kentinin belediye başkanına yaptığı çağrıyı, “Akdeniz ligi ruhuyla gelecekteki işbirliği için bir iyi niyet ifadesi” olarak adlandıran Başkan Tunç Soyer, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

“Dört buçuk milyon nüfusu ile İzmir, Türkiye'nin batı sahilindeki en büyük, tüm ülkenin ise üçüncü büyük kentidir. Batı Anadolu'da uzanan kökleri sayesinde zenginleşen kent, yüzyıllardır Akdeniz'in ana limanlarından biri olarak işlev görmektedir. Bu tarihsel nedenlerle, batı ile doğu arasında köprü kuran bu bölgede kentimiz kültürlerin çeşitliliğine şahitlik etmiştir. İzmir limanı, diğer Akdeniz limanlarına benzer şekilde sadece uluslararası ticaret merkezi olarak işlev görmemiş; aynı zamanda pek çok kültürün uyumlu bir şekilde bir arada yaşamasına da olanak sağlamıştır. Bu çeşitlilik, Türkiye'nin diğer illerinden gelen ve diğer Akdeniz ile Avrupa ülkelerinden birçok insana yuva olan İzmir'de günlük yaşamın temelini oluşturmaya devam etmektedir. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak öncelikli sorumluluklarımızdan birinin doğal bir liman olma özelliğimizi daha da güçlendirmek olduğuna inanmaktayım. Bu, kuşkusuz ekonomik ve kültürel açıdan Akdeniz kentlerinin çok yönlü ve ikili işbirliğini gerektirmektedir.”

Soyer, altı belediye başkanına gönderdiği mektubuna şu sözlerle son verdi: “Lütfen bu mektubumu Akdeniz ligi ruhuyla gelecekteki işbirliğimiz için bir iyi niyet ifadesi olarak addedin. Yakın gelecekteki olası diyaloğumuz ve işbirliğimiz üzerine bilgi paylaşımında bulunmak üzere sizinle en kısa sürede şahsen buluşmayı içtenlikle umuyorum.”