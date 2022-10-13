Akılalmaz dolandırıcılığa İzmir merkezli 3 ilde operasyon: 6 gözaltı

Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yüzlerce vatandaşın kimlik ve kredi kartı bilgilerini ele geçirerek vatandaşların bilgisi ve rızası dışında ünlü markalara ait online mağazalardan giyim ürünlerini satın alan, satın aldıklarını ürünlerin bir kısmını online olarak ürünleri isteyen şahısların adreslerine sipariş veren, ürünlerinin bir kısmını ise sahte kimliklerle bizzat kendileri teslim alan, aldıkları ürünleri dolap/gardrop uygulamaları üzerinden daha düşük bedelle satışa çıkaran şebekeyi çökertmek için çalışma başlattı. Şüphelilerin üçüncü şahıslara ait kredi kart bilgileri ile yüzlerce vatandaşa ait kimlik bilgilerini bilgisayarlarında ve cep telefonlarında depoladıklarını tespit eden ekipler, operasyon için düğmeye bastı.

3 ilde 6 adrese eş zamanlı operasyon

Şüphelilerin kimlik ve adres bilgilerini belirleyen siber polisi, İzmir'de 3, Ankara'da 2 ve Tekirdağ'da 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda suçta kullanılan çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde de çok sayıda vatandaşa ait kredi kartı ve kimlik bilgilerinin not alındığı tespit edildi.

4 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan şüphelilerden 1 kişi, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen K.İ., O.Ş, E.Ö. ve A.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonda gözaltına alınan ve diğer şüphelilere vatandaşların kredi kartı bilgilerinin teminin sağladığı tespit edilen 'Joker' kod adlı M.U.'nun ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.