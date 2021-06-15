Akıllı lensler görme kolaylığı sağlıyor

Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, halk arasında akıllı lens olarak bilinen çok odaklı lenslerin uzman hekim tarafından uygulanırsa başarılı sonuçlar verdiğini söyledi.

Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, yakın, orta ve uzak mesafede aynı anda görme konforu sağlayan çok odaklı lenslerin başarısındaki en önemli etkenin, doğru hastaya doğru lens uygulaması olduğunu vurguladı.

Bazı hastaların akıllı lens talebiyle kendilerine geldiğini belirten Kaşkaloğlu, “Çok odaklı lens teknolojisi aynı anda yakın, orta ve uzak mesafeleri görebilmenizi sağlıyor. Özellikle gözlük kullanmak istemeyen hastalar bu operasyonu olmak istiyor. Çok odaklı lensler, her göz tipine ve hastalığına uygun olmayabilir. Katarakt nedeniyle görme sorunu yaşayanlarda göz içi mercek operasyonuyla görüş düzeltilebiliyor. Gözlerinde miyop, hipermetrop gibi göz bozukluğu olanlarda da görme kusurları tedavi edilebiliyor. Göz içi mercek operasyonunda hastanın katarakt ve görme kusurları haricinde sarı nokta, glokom, iriste bozukluk gibi başka hastalık olmamasına dikkat ediyoruz” dedi.

Operasyon 10 dakika sürüyor

Göz içi mercek operasyonunun bir göz için 10 dakika kadar sürdüğünü belirten Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, şöyle devam etti:

"İki gözü aynı gün yapmayı tercih etmiyoruz. Genellikle 1-2 gün arayla yapabiliyoruz. Hasta 2 saatlik bir sürenin ardından aynı gün taburcu olabiliyor. Eğer ağır bir işi yoksa normal yaşamına ertesi gün geri dönebiliyor. Hem uzak hem yakın gözlük kullananlar daha çok tercih ediyor. Mercek ameliyatına karar verildiği zaman biyometri cihazıyla hastanın gözünün içine konulacak merceğin numarası da belirleniyor. Yüksek standartlarda kendini kanıtlamış mercek markalarını tercih ediyoruz. Doğru kişiye doğru göz merceği konulması için önemli teknoloji yatırımları da gerçekleştirdik. Ameliyatın tecrübeli bir hekim tarafından yapılması, komplikasyonsuz ve başarılı bir sonuç veriyor. Ameliyatın ardından görüş hemen düzeliyor. Damlalardan ötürü geçici bir süre bulanıklık yaşanabiliyor. Geceleri bazen ışık daha parlak görünüyor. Bu durum da bir süre sonra iyileşiyor. Bu operasyonu olmak isteyenler mutlaka uzman hekim tarafından muayene edilmelidir. Ülkemiz, bu alanda teknoloji ve hekim kalitesi açısından gelişmiş olduğu için, uygun koşullarda başarılı sonuçlar alabiliyoruz."