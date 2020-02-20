Akıllı taksi uygulamasında İzmir örnek oldu

İzmir'de hayata geçirilen taksi çağırma uygulaması EnTaksi, İzmir'in ardından İstanbul'da kullanıma sunulurken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sistemden övgüyle bahsetti.

İzmir, dijital teknoloji destekli akıllı taksicilikte Türkiye'ye örnek oldu. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının kamu iş birliğiyle hayata geçirdiği taksi çağırma sistemi EnTaksi, İzmir'in ardından İstanbul'da kullanıma sunuldu. Altyapı hazırlıkları ve testleri İzmir'de gerçekleştirilen EnTaksi'nin İstanbul'daki açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, uygulamayı taksiciliğin geleceği olarak gösterdi. Ersoy, akıllı taksiciliğe ülke genelinde geçilmesini istediklerini ifade ederek, "Diğer taksi esnaf odaları ile de konuşacağız. Mümkünse gönüllü, sonrasında gerekirse kanunen bütün taksi işletmelerinin kaydırılmasını isteyeceğiz” dedi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Celil Anık, İzmir'in öncü misyonunu bir kez daha sergilediğini açıkladı. Anık, sundukları hizmeti günün koşullarına uygun hale getirmek, mesleklerini geleceğe taşımak ve küresel firmalarla rekabet edebilmek için üzerinde 2 yıldır çalıştıkları EnTaksi'nin ne kadar doğru bir proje olduğunun İstanbul'da da uygulanmaya başlamasıyla tescillendiğini dile getirdi.

Anık, şunları söyledi:

"Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sözleri yaptığımız işin ne kadar isabetli olduğunu gözler önüne serdi. 2020'nin ilk günlerinde İzmir'de uygulamaya başladığımız EnTaksi'nin tüm Türkiye'ye örnek gösterilmesi ve akıllı taksicilikte İzmir'in farkına dikkat çekilmesi esnafımız adına bizlere büyük sevinç yaşattı."

EnTaksi İzmir'in özellikleri

EnTaksi İzmir adı verilen uygulamayla, mobil aplikasyon üzerinden ya da internetten günün 24 saati bir tuşla taksi çağrılabiliyor. Sistem, bu sayede en yakındaki taksiyi yönlendiriyor. Taksi çağıran kişi, hangi aracın ve şoförün geleceğini sistem üzerinden görebiliyor ve şoför hakkında yorumları okuyabiliyor.