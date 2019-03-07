Akpınar'dan ‘stat' mesajları

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, görev sürecinin son meclis toplantısında, ‘stat' tartışmalarına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Yalı Stadı yerine dev spor kompleksi ve Örnekköy'e 20 bin kişilik stadyum yapılması önerilerini tüm gerekçeleri ile anlatan Akpınar, "Tarihe not düşerek size veda ediyorum” dedi.

Meclis üyelerine ve tüm çalışma arkadaşlarına 5 yıl boyunca gösterdikleri özveri ve emekleri için teşekkür eden Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, toplantıdaki gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Karşıyaka Stadı hakkındaki görüş ve önerilerini paylaştı. Stadın yapılmasını engellediğine yönelik eleştirilere cevap veren Akpınar, "Bu meclis '2 bin 700 metrekarelik bir alanı, stat yapılsın' diye sadece spor alanı olarak kullanılması kaydıyla bedelsiz devrini gerçekleştirdi; ama hep bilgi kirliliği oldu, engel oluyormuşuz algısı oluşturuldu. Orada bir duruş sergilemek gerekiyordu, kent yöneticileri bugün anlaşılmaz; ama tarih onları anlayacaktır. Eğer zamanında bu alan ve çevresi doğru bir planlama yapılsaydı kimsenin bir itirazı olamazdı. Bu haliyle orası bir stat değil bir spor sahası. Bugün atletizmle uğraşan çocuklarımız betonda koşuyor; ama o çocuklarımızın hakları yıllardır stat yapacağız diye ellerinden alındı" dedi.

"O alan için 7/24 yaşayacak, herkesin kullanabileceği bir proje çizdik"

Yalı Stadı arazisinin dev bir spor kompleksi olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Akpınar, şöyle devam etti:

"O alanın bir spor adası haline getirilerek, 15 günde bir maç oynanacak yer halinden çıkarılmasından, herkesin 7/24 yararlanabileceği bir yer olmasından yanayım. Karşıyaka Spor Kulübü'nün şanlı tarihi, hükümetin orası için önerdiği stat projesini hak etmiyor. Dünyanın hiçbir yerinde, 7 bin kişinin oturduğu, 6 bin kişinin ayakta olacağı, 122 kişinin de sahayı net göremeyeceği bir stat projesi yoktur, olamaz. Yapılacak olan budur."

Yalı Stadı için kulübün geleceğine ışık tutacak bir proje hazırladıklarını söyleyen Başkan Akpınar, "O alan için 7/24 yaşayacak, herkesin kullanabileceği bir proje çizdik. İki adet çim sahanın olduğu, bir adet olimpik yüzme havuzunun bulunduğu, iki adet çok amaçlı spor salonunun yer aldığı, çevresinde yürüyüş alanlarının olacağı ve kulübümüzün tüm şubelerini içinde barındıracak çok katlı bir bina ile birlikte eşsiz bir proje oldu. Kulüp binasının zemin katında kulüp ürünleri için satış mağazası, ikinci katında ofisler, sonraki katlarda restoran, kafeterya, spor salonu, açık yüzme havuzu da yer alacak. Bu projeyi tarihe bir not düşmek için size bunu gösteriyorum” dedi.

"20 bin kişilik stat yakışır"

Örnekköy'e yapılmasını önerdikleri stadyum projesini de paylaşan Akpınar, "Örnekköy artık şehrin önemli parçası haline geldi. Örnekköy'de UEFA kriterlerinde, 20 bin kişilik, tüm tribünleri kapalı, 20 bin kişinin de oturduğu bir stadyum projesi hazırladık. Stat, 7 bin kişinin oturup 6 bin kişinin ayakta kaldığı, 122 kişinin de sahayı net göremediği bir yer değildir. Takım otobüsleri ile taraftar girişlerinin ayrı olduğu, önünde 7 dönümlük bir kent meydanının bulunduğu, su topu takımlarının faydalanacağı havuzuyla beraber eşsiz bir proje oldu ancak kabul ettiremedik. Ben huzurunuzda bu projeyi de sizlerle paylaşarak görev sürecimi kısa zaman sonra tamamlayacağım. Kulübümüze, bakanlığa da bu projeyi de göndereceğim” diye konuştu.

Başkan Akpınar, şöyle devam etti:

"Bizden sonra devam edecek arkadaşlara nöbeti devrediyoruz. En iyi şekilde yapacaklarına inanıyorum. Sizleri çok sevdim ve sevmeye devam edeceğim. Sokakta daha çok güzel günler geçireceğiz. Makamlar değil sokaklar bizim. Koltuklar değil, meydanlar bizim. Oralarda yine güzel günler yaşayacağız. Yüreğiniz şarkı söylemiyorsa hayat sizi dansa kaldırmaz. Yüreğinizden o güzel şarkıları eksik etmeyin ve hakkınızı da helal edin."