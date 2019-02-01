Akşahan, Vefa İstasyonu'na konuk oldu

Vefa İstasyonu'nun 31'inci buluşmasının konuğu şiir, öykü kitaplarının yanı sıra edebiyat alanında çıkarttığı dergileriyle de adından söz ettiren, Ödemiş'in edebiyat neferi, eğitimci Ömer Akşahan oldu. Konak Belediyesi Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe Akşahan'ı Ödemiş'ten gelen dostları ve çok sayıda edebiyatsever yalnız bırakmadı.

Etkinliğin açılışını her zaman olduğu gibi edebiyatın bir başka değeri, eğitimci kimliği de bulunan Yunus Bekir Yurdakul yaptı. Etkinliğin ‘Kırık Tebeşir'den Tmolos'a Ömer' isimli söyleşi bölümünde ise CHP İzmir eski Milletvekili Mehmet Özcan, resim sanatçısı aynı zamanda Tmolos Edebiyat dergisinin kapak tasarımlarını yapan Mustafa Ali Kasap, CHP eski Ödemiş Belediye Başkanı Bekir Keskin dostları Akşahan'ı anlattı. Söyleşiyi edebiyatın bir başka güçlü kalemi Oğuz Tümbaş yönetti.

Zor işlerin adamı

Konuşmacıların her biri uzun yıllara dayanan dostluklarında Akşahan'ı ve edebiyatını dile getirdi. Öğretmenliğiyle, edebi kişiliğiyle, Ödemiş'e edebiyat alanında yaptığı katkılarıyla dostları tarafından ‘zor işlerin üstesinden gelen kişi' olarak tanımlanan Akşahan'a gecenin sürprizini ise Aydın İncirliova'daki ilkokul öğretmeni Bilge Ozonsoy yaptı. İlkokul 5. sınıfta Akşahan'ın müzik öğretmeni olan Bilge Ozansoy öğrencisi Akşahan ile gurur duyduğunu dile getirerek günün anısına Akşahan'a bir plaket sundu.

30 yıllık serüven

Öğretmenlik mesleğine vefa eseri olan ‘Nasıl Çalışalım, Nasıl Başaralım' isimli kitabı Ödemiş'te tüm ortaokul öğrencilerine hediye edildi. İlk şiir kitabı ‘Şiir Üşüdü' kitabını ise Sivas katliamında hayatını kaybeden sanatçı ve aydın isimlere adayan Akşahan'ın ‘Sonbahar Soloları' isimli deneme kitabı ve ‘Salvador Nerede' isimli öykü kitabı bulunuyor. 30 yılı aşkın süredir edebiyata ilişkin çalışmalarını sürdüren Akşahan'ın, pek çok edebiyat dergisinde deneme, şiir, öykü ve kitap tanıtım yazıları da yayınlanıyor. 2012 yılından buyana da Ödemiş'te ‘Thomolos Edebiyat' dergisini büyük bir özveriyle aylık yayın olarak okurlara kazandıran Akşahan daha önce de Ödemiş Efe Dergisi'ni okurla buluşturdu. Bir dönem Almanya'da öğretmen olarak görev yapan Ömer Akşahan, meslektaşlarıyla birlikte Almanca bir dergi de yayınladığını belirtti.

75 sayıdır okuruyla buluşuyor

2012 yılında sadece dört sayfa olarak Thomolos Edebiyat dergisini yayınlayan Akşahan, 6 yıldır dergiyi en iyi yerlere getirmek ve olabildiğinde çok okura ulaştırmak için yoğun bir çaba harcadığını belirterek, “Bugün 75. sayımızı çıkarmış olmaktan çok mutluyum. Hayata tutunmamın en başında Tmolos Edebiyat geliyor” dedi. Akşahan, geceyi düzenleyen ve kendisini yalnız bırakmayan dostları ile Konak Belediyesine teşekkür etti. Dolu dolu geçen etkinlikte edebiyata emek verenler Akşahan'ın şiirlerini seslendirirken, Ödemişli dostları Mehmet Ümit Görgülü'nün bağlamasıyla çaldığı Ödemiş türkülerini de Ali Kırkar seslendirdi. Salonun fuayesinde açılan sergide ise Tmolos Edebiyat dergisinin kapaklarından oluşan bir seçki yer aldı. Ressam Mustafa Ali Kasap'ın resimlediği derginin kapakları ise büyük beğeni topladı.