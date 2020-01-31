Akşener'den İmamoğlu yorumu

İzmir'in çeşitli ilçelerine ziyaretler gerçekleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun deprem bölgesini ziyaret ettikten sonra Erzurum Palandöken'de kayağa gitmesine ilişkin, "O tür konuların kararını seçmen verir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir'deki programının ikinci gününe Balçova, Buca, Konak ve Karabağlar ilçelerini ziyaret etti, esnaflarla bir araya geldi. Partisinin ilçe başkanlıklarını ziyaret eden Akşener, İmamoğlu'nun Erzurum tatiliyle ilgili, "Ben insanların günlük hayatında ne yaptıkları ile ilgilenmiyorum. Çünkü o tür konuların kararını seçmen verir" yorumunu yaptı.

İlçelerdeki ilçe başkanlığı ziyaretlerinin ardından esnaflarla sohbet eden Akşener, esnafın sorunlarını dinleyerek not aldı. Akşener, not aldığı sorunları salı günü yapılacak grup toplantısındaki konuşmasında kamuoyu ile paylaşacağını söyledi.

Akşener bugün ayrıca Torbalı ve Ödemiş ilçelerini ziyaret edecek. İYİ Parti Genel Başkanı, yarın Aliağa, Menemen, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı ve Gaziemir; pazar günü de yine Bayraklı ve Çeşme'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek.