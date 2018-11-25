Aktaş akacak, Ödemiş coşacak

İzmir Ödemiş'te bin futbol sahası büyüklüğündeki alana can suyu geliyor. İnşası geçen yıl tamamlanan Aktaş Barajı'ndan 2019 yaz sezonunda 15 bin 800 dekar araziye ilk kez borulu basınçlı sistem ile su verilecek. Üretici yaklaşık 15 milyon lira daha fazla kazanacak.

Ödemişli üreticilerin sabırsızlıkla beklediği Aktaş Barajı'ndan bölge çiftçisine müjde var. İnşası geçen yıl tamamlanan barajda yaklaşık 7.5 milyon metreküp su birikti. Kış sezonu ile birlikte bu rakamın ortalama 15 milyon metreküpe çıkacağı tahmin edilirken; 2019 yazından itibaren Aktaş Barajından tarlalara ilk kez su verilecek.

Baraj ve sulama sistemi inşaatlarının tamamen bitirildiğini belirten DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, basınç kırıcı iki vananın sahaya getirildiğini söyledi. Eker, “Vanaları sisteme monte edecek ve en kısa sürede testlerini bitireceğiz. 2019 yılının bahar aylarında her şey hazır olacak ve yaz sezonunda 15 bin 800 dekar araziye ilk kez Aktaş Barajından su vermeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Bin futbol sahası alanı sulayacak

Ödemiş'in Karaköy beldesi yakınlarındaki Aktaş Çayı üzerine kurulan barajın gövdesi kil çekirdekli yarı geçirimli dolgu tipinde inşa edildi. 2013 yılında başlanan gövde inşaatı kapsamında tam 4.79 milyon metreküplük dolgu yapıldı. Temelden yüksekliği 105 metre olan baraj yaklaşık bin futbol sahası büyüklüğündeki 15 bin 800 dekar verimli tarım arazisine can suyu verecek. 44.38 milyon metreküp su tutma hacmine sahip olacak Aktaş Barajı, Ödemiş ilçesine bağlı İlkkurşun, Bülbüldere, Yusufdere, Sekiköy ve Yeniköy mahalleleri ile Kayaköy beldesindeki arazileri sulayacak.

Her yıl yaklaşık 15 milyon lira kazandıracak

Bölge üreticisinin yüzünü güldürecek proje tamamlandığında dekar başına 959 liralık ek gelir sağlanacak. Bölgedeki arazilerde verim yüzde 40 ile 65 oranında artacak. Çiftçiye 2. hatta 3. ürün alma şansı doğacak. Ürün çeşitliliğini artıracak; yer altı sularının aşırı kullanımıyla ortaya çıkan çevre sorunlarının da önüne geçecek. Aktaş Barajı ve Sulaması projesinin ülke ekonomisine 2019 yılından itibaren ortalama yaklaşık 15 milyon liralık katkı vermesi beklenirken, bin 350 kişi ye de istihdam olanağı sağlayacak.