AKUT gönüllüleri, Torbalı'da stant açtı

Torbalı ilçesinde stant açan Arama Kurtarma Derneği (AKUT) gönüllüleri, Ramazan Sokağı'ndan geçen vatandaşlara broşür vererek, arama kurtarma faaliyetleri ve depreme hazırlık konularında bilgilendirme yaptı.

Gönüllülük esasına bağlı olarak kurulan ve uluslararası standartlara uygun arama kurtarma faaliyetleri ile dünyaca tanınan AKUT, belirli aralıklarla halkı bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Torbalı'da Ramazan Sokağı'nda stant kuran AKUT İzmir ekibi, yoldan geçen vatandaşlara bilgilendirme broşürleri dağıttı. AKUT gönüllüsü olmak isteyen gençlerle görüşüldü. Burada yapılan açıklamada, 2018-2019 eğitim öğretim yılında başta köy okullarında eğitim gören öğrenciler olmak üzere yaklaşık 17 bin öğrenciye deprem ve diğer afetlerle ilgili seminer verildiği belirtildi. Yine, bu sene için Torbalı Belediyesi ile yapılacak protokol kapsamında 44 bin öğrenciye daha, doğal afetlere karşı hazırlık konularında eğitim çalışması yürütüleceği kaydedildi.

AKUT Seminer Birim Sorumlu Yardımcısı Hande Göksel Doğan, “İlk önce okullarımızda çocuklarımızı eğitiyoruz. Çünkü bir öğrenciyi eğittiğimiz zaman onlar bizden aldıklarını aileleri ile paylaşarak bu halkayı daha da genişletiyor. Küçükleri eğitmenin daha büyük kitleleri etkilediğine inanıyoruz. Bu kapsamda bu yıl Torbalı Belediye Kültür Merkezi'nde ve diğer okullarda çalışmalarımız sürecek. AKUT ne yapar önce bunun üzerinde duruyoruz. Tamamen gönüllülerden oluşan bir derneğiz. Hiçbir şekilde ücret almıyoruz. AFAD ile aynı işi yapıyoruz ama kimseden bir maaş almıyoruz. Bazen bir köpeği kurtarıyoruz bazen de kaybolan alzheimer hastası insanları arayıp buluyoruz. Buna benzer birçok arama kurtarma etkinliğinde yer alıyoruz." dedi. Doğan ayrıca, AKUT'a daha fazla gönüllü katabilmek, insanları bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, en azından evlerde bir deprem çantasının bulunmasının hayatımızı ne kadar değiştireceğini anlatabilmek adına çok ciddi çaba sarf ettiklerini söyledi.

Gönüllü olmak isteyenlere seslenen Doğan, “Bizim öncelikle 4 eğitim toplantımız oluyor. Bu eğitimlerden sonra kişilerin gönüllü başvuruları kabul ediliyor ve dernek üyesi oluyorlar. Sık sık eğitimlerimiz oluyor. Arama kurtarma, iple tırmanış, kentsel arama kurtarma, arazi arama kurtarma alanında eğitimler gerçekleşiyor. Bu alanda ekip ruhu ile çalışmak çok büyük önem taşıyor. AKUT gönüllüsü olmak isteyen herkesi bekliyoruz. Bize sosyal medyadan kolaylıkla ulaşabilirler" dedi.