AKUT İzmir ekibi, Karabağlar'daki okullarda depremle ilgili sunum yapacak

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) İzmir ekibinin gönüllüleri, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nu ziyaret etti.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) İzmir ekibinin gönüllülerini ağırladı. Ziyarette AKUT ekibi, belediye tarafından tahsis edilen AKUT İzmir Şehit Uzman Çavuş Akın Acar Yerleşkesi hakkında Başkan Selvitopu'na bilgi verdi. Ziyarette, proje kapsamında Karabağlar ilçesine bağlı olan tüm okullarda AKUT'un seminer ekibi tarafından depremle ilgili bilinçlendirme sunumları yapılacağı belirtildi.