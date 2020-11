AKUT ve Kızılay ile büyük dayanışma

Konak Belediyesi, İzmir depreminden 15 gün önce afetlere karşı birlikte çalışmaya karar verdiği AKUT'la iş birliği protokolünü imzaladı. Belediye, ilçede toplanan tekstil atıklarını ihtiyaç sahibi ailelere gıda, öğrencilere burs yardımına dönüştürecek örnek iş birliği için de Kızılay'la el ele verdi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, kent için önemli iki büyük iş birliği protokolüne ardı ardına imza attı. İzmir'de yaşanan depremden 15 gün önce bir araya geldiği AKUT Arama Kurtarma Derneğiyle, afetlere karşı birlikte çalışma kararı alan Başkan Batur, örnek işbirliğine ilişkin protokolü imzaladı. Batur, Türk Kızılay'ı Konak Şubesiyle de ilçede biriken tekstil atıklarının toplanması karşılığında, ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı, öğrencilere burs sağlanması konusunda iş birliği yaptı.

Konak Belediyesi ile AKUT Arama Kurtarma Derneği İzmir Şubesi arasında, acil durum ve afet yönetimine ilişkin olarak düzenlenen iş birliği protokolü, Başkan Abdül Batur'un makamında imzalandı. Protokole Başkan Batur'la birlikte AKUT Arama Kurtarma Derneği İzmir Ekip Lideri Ramazan Ergut imza attı.

İmza töreninde konuşan Ergut, İzmir depreminden haftalar önce Başkan Batur'la bir araya gelerek, olabilecek bir afete karşı alınacak önlemleri ve yapılması gerekli çalışmaları değerlendirdiklerine dikkat çekti. Ergut, “Başkanımız o gün bizi çok olumlu karşılamıştı. Bir an önce protokolü imzalayıp sahada çalışmalara başlamamız konusunda bize destek vermişti. Ardından İzmir depremini yaşadık. Depremde de özellikle sahada Konak Belediyesi bize büyük destek verdi. Çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“Hep gündemimizdeydi”

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da, deprem gerçeğini hiçbir zaman unutmadıklarını vurguladı. Batur, “Deprem gerçeği hep gündemimizdeydi. Gönüllü kuruluşların katkısıyla yapılacak çalışmaları gündeme aldığımız bir noktadaydık. AKUT'la da depremden 15 gün önce birlikteydik ve yapılacak çalışmalar konusunda fikir birliğine vararak, protokolü bağlayalım, uygulamaya geçelim demiştik” şeklinde konuştu.

Protokol sayesinde AKUT'un Konaklı vatandaşların ve belediye çalışanlarının bilinçlendirilmesi amacıyla tecrübelerini belediyeye aktaracağını vurgulayan Batur, şöyle devam etti:

"AKUT, geçmişten bu yana ülkemizde yaşanan felaketlerde bilinçli yaklaşımı ve profesyonel ekipleriyle, kendini geliştirerek, bu noktaya gelmiş bir kurum. Biz de bu kurumun tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz. Önemli bir çalışma olacak. AKUT'un ciddi katkıları olacağına inanıyoruz. Her iki kurum için de hayırlı olsun. Biz her zaman AKUT'un emrindeyiz. Gerek bilinçlendirme faaliyetlerinde, gerek alanda uygulanacak pratik çalışmalarda hep birlikte olacağız. Depremde yaptığınız çalışmalar ve can kurtarmak için gösterdiğiniz çabalar için teşekkür ederim. Kurtarma ekiplerimize, kahramanlarımız, diyorum. Akut'un da kahraman bir kurum olduğunu düşünüyoruz."

Protokole göre iki kurum, acil durum ve afet yönetimine ilişkin olarak birlikte proje ve faaliyetler düzenleyecek. Konaklı vatandaşları ve belediye çalışanlarını bilinçlendirecek eğitim çalışmaları, sempozyumlar, tatbikatlar yapılacak. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un göreve gelir gelmez kurmak için harekete geçtiği Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG) ekipleriyle ilgili olarak AKUT'la iş birliğine gidilecek. AKUT'un ihtiyaç duyduğu araç ve malzemelerin temini ile meydana gelecek afetlerde AKUT personelinin ve lojistik malzemelerin bölgelere ulaştırılması konusunda da derneğe destek sağlanacak. Konak Acil Durum ve Afet Eylem Planlarının hazırlanmasında işbirliği içinde olacak iki kurum, sosyal sorumluluk projelerinde dayanışmaya gidecek.

Kızılay ile de protokol imzalandı

Konak Belediyesi ile Türk Kızılay'ı Konak Şubesi arasında da ilçedeki tekstil atıklarının toplanması ve değerlendirilmesine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı. Protokole, Başkan Batur'la birlikte Şube Başkanı Ömür Şanlı imza attı. Konak Belediyesinde gerçekleştirilen imza törenine, Başkan Şanlı'nın yanı sıra şube yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Törende konuşan Batur, Kızılay'ın önemine işaret ederek, felaketlerde akla gelen ilk kurum olduğunu vurguladı. Batur, “Konak sınırlarında tekstil atıklarının toplanmasıyla ilgili olarak imzaladığımız bu protokol sayesinde vatandaşlarımıza daha doğru bir yöntemle ulaşacağız. Yardımların organizasyonu konusunda Kızılay'ın tecrübesine güveniyoruz. Kızılayımızın yardımlar konusundaki hassasiyetini biliyoruz. Bu güzel bir çalışma olacak ama protokol dışında da her zaman üzerimize düşeni yaparız” dedi.

Ailelere gıda kolisi, öğrencilere burs

Türk Kızılay'ı Konak Şube Başkanı Ömür Şanlı da Başkan Batur'a duyarlılığından ötürü teşekkür ederek, “İş birliği protokolünün hayırlı olmasını diliyorum. Toplanan atıklarla da hem doğamızı korumuş olacağız hem de ailelerimizi, öğrenci kardeşlerimizi mutlu edeceğiz” diye konuştu.

İmzalanan protokol gereği, ilçede belediyenin belirlediği alanlara Kızılay'a ait giysi bağış kutuları yerleştirilecek. Belediye vatandaşlara bu kutuların bulunduğu yerleri duyurarak, tekstil atıkları ve çevreyle ilgili bilinçlendirme çalışmaları yapacak. Kızılay ise topladığı tekstil atıklarının karşılığında, her yıl iki defa, belediye tarafından belirlenen 300 aileye, gıda kolisi ya da gıda çeki ulaştıracak. 400 öğrenciye kırtasiye malzemesi, 500 kişiye kullanılmamış giysi desteği sağlanacak. Kızılay, 20 üniversite öğrencisine de öğrenim bursu yardımı yapacak. Protokol kapsamında belirlenen yardımların organizasyonunu belediye kendisi yürütürken, Kızılay, Konak Belediyesinin giysi bankasına destek de verecek.