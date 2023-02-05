Alacak verecek kavgasında silahlar konuştu: 1'i ağır 3 yaralı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde alacak verecek anlaşmazlığı yüzünden çıktığı öğrenilen silahlı kavgada 1'i şüpheli 3 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Donanmacı Mahallesi 1723 Sokak'taki bir çay ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek konusundan kaynaklı olduğu iddia edilen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli M.E. (52) ve S.E. (22), yanlarında getirdiği tabancayla A.D.'ye (18) ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği A.D., karnından yaralanırken, bu esnada çay ocağında müşteri olarak bulunduğu öğrenilen F.A. (35) ve E.A.S. (34) de bacağından yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alırken, yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastanelere sevk edildi. Karşıyaka'da özel bir hastaneye sevk edilen F.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Daha önce de tabancayla yaralamışlar

Öte yandan silahlı kavgada sağ bacağından yaralanan 18 yaşındaki A.D.'nin yaklaşık 10 gün yine aralarında husumet bulunan kişilerle çıkan kavgada sol bacağından yaralandığı öğrenildi. Polis ekiplerinin, silahla 3 kişiyi yaralayan M.E. ve S.E.'yi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.