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Alaçatı Azmak Kuş Rotası ilk kez uluslararası kayıtlara girecek

5 Ekim Avrupa Kuş Gözlem Gününde, Alaçatı Azmak bölgesinde gerçekleştirilecek gözlem yürüyüşü ile Alaçatı Azmak Kuş Rotası uluslararası bir platformda ilk kez kayıtlara geçecek.


Avrupa Kuş Gözlem Gününde; Doğa Derneği, Bird Life International ve eKuşbank tarafından Türkiye'nin farklı bölgelerinde kuş gözlem yürüyüşleri gerçekleştirilecek. Ağustos ayının sonunda, Çeşme Belediyesi ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye Ofisi iş birliği ile düzenlenen bir etkinlikle, Alaçatı'nın Azmak bölgesindeki kuşlar gündeme gelerek, "Kuş gözlem parkuru" oluşturulması da kararlaştırılmıştı. 5 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek olan gözlem yürüyüşü ile Alaçatı Azmak Kuş Rotası uluslararası bir platformda ilk kez kayıtlara geçecek.


Alaçatı'nın Azmak bölgesindeki sulak alanda gerçekleştirilecek olan kuş gözlem yürüyüşü, 5 Ekim Cumartesi günü saat 07.30'da yapılacak. 26. EuroBirdwatch kapsamında gerçekleştirilecek olan kuş gözlem yürüyüşüne Sezai Göksu ve Can Altan rehberlik edecek.

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