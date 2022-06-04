Alaçatı Çocuk Sanat Atölyeleri yıl sonu kapanışında coşkulu konser

Alaçatı Çocuk Sanat Atölyelerinin yıl sonu kapanışı nedeniyle, Avrupa'da defalarca ödül alan Dokuz Eylül Üniversitesi Çoksesli Korosunun da katılımıyla coşkulu bir konser düzenlendi.

Alaçatı Çocuk Sanat Atölyelerinin yıl sonu kapanışı konserle yapıldı. Alaçatı Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilen konseri; Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, Çeşme Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Rıza Doğruyol da izledi.

Alaçatı Çocuk Sanat Atölyeleri Proje Genel Koordinatörü Prof. Suna Çevik, "Bu projeyi biz önce Ankara, Çankırı, Bolu, Van, İstanbul ve en son da Alaçatı'da gerçekleştiriyoruz. Çocuklarla sanata yolculuğa çıktık. Zorlu ama o kadar da anlamlı, umut verici bir yolculuğun öyküsü bu. Projemizin amacı; müzik, sanat eğitimi yoluyla, çocuklarımızın psikososyal, kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak" dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Çoksesli Korosu ayakta alkışlandı

Yapılan konuşmanın ardından, Dokuz Eylül Üniversitesi Çoksesli Korosu solistleri ve Dr. Muhip Şanal'ın koro şefliğinde, Dr. Cemile Cabbar'ın çaldığı piyano eşliğinde klasik müziğin seçkin eserleri koro tarafından seslendirildi. Avrupa'da çok sayıda ödül alan koronun performansı ayakta alkışlandı.

Alaçatı Çocuk Sanat Atölyelerinin performansları ilgi çekti

Alaçatı Çocuk Sanat Atölyesi Korosunun, üniversite çoksesli korosu ile birlikte verdikleri konserin ardından, okul öncesi ritim, ve şarkı atölyesi piyano atölyeleri, gitar atölyesi, 1. düzey keman grubu ve 2. düzey keman grubu, beğeniyle izlenen performans sergiledi.

Etkinlik, 2. düzey keman grubunun çaldığı ve etkinliğe katılanların da hep birlikte söylediği İzmir Marşı ile sona erdi.