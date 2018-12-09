"Alaçatı için yeni projeler geliştiriyoruz"

Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Korkut Denizeri, Travel Turkey İzmir'de, birlik ve beraberlik içinde, Alaçatı ve Çeşme'nin tanıtımı için çalıştıklarını belirterek, "Alaçatı için, 2019 sezonunda uygulanmak üzere yeni projeler geliştiriyoruz" dedi.

Travel Turkey İzmir'de açılan Çeşme standına, Alaçatı Turizm Derneği olarak katkı koyduklarını belirten Denizeri, "Travel Turkey'den beklentimiz büyük. Turizm fuarlarında, beldemizi tanıtmaktan ziyade algıyı yönetmek önemli. Alaçatı, dünyanın tanıdığı bir belde. Alaçatı Turizm Derneği olarak, sadece Alaçatı'yı değil, Çeşme'yi de temsil ediyoruz. Ama burada algıyı yönetmek önemli. Biz, kimleri ve nasıl ağırlamak istediğimizi, neler sunduğumuzu göstermek istiyoruz. Bizim stant tasarımımızın, Alaçatı'yı, Çeşme'yi ve bölgemizi çok iyi yansıttığını düşünüyorum. Öncelikle bu stant tasarımıyla farklılık yaratan Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz" diye konuştu.

"Tanıtım Çeşme'yle sınırlı kalmıyor"

ÇEŞTOB ile birlikte hareket ederek, Çeşme ve Alaçatı'yı tanıttıklarını vurgulayan Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Denizeri, "Birlik ve beraberlikle bir sinerji oluşturup, tüm beldemizi tanıtmak gayreti içindeyiz. Konuklarımız Çeşme veya Alaçatı'da, 2-3 günlük tatilden ziyade, 10 gün konakladığı zaman neler yapabiliri sunmamız gerekir. 2 gün Alaçatı'da, yemeğini yer, sörf, kitesurf yapabilir. Çeşme'ye gidip, alışverişini yapabilir. Germiyan'a, Ildır'a, hatta Karaburun, Urla'ya bile gidip gezebilirler. Uzakdoğu'dan gelen insanlar, 2-3 günlük değil, 10-15 gün tatil yapmak için geliyorlar. Selçuk, Efes'e de giderek, tatillerini değerlendirmek istiyorlar. Bizim yaptığımız tanıtım sadece Alaçatı ve Çeşme ile sınırlı kalmıyor. Ülke turizmine katkı sağlamaya çalışıyoruz" diye ifade etti.

"İç turizm 2019'da da hareketli olacak"

2018 sezonun güzel geçtiğini belirten Korkut Denizeri, "Ülkede ekonomik kriz olmasına rağmen, Çeşme ve Alaçatı için güzel bir sezon oldu. Konaklama tesislerinde gecelik konaklama yüzde 90'lara ulaştı. Eylül ayı da iyi geçti. Haziran ayındaki seçim, turizmi etkilese de, hemen ardından bir toparlanma yaşandı. Dövizdeki artış da iç piyasa için avantaj oldu. Yurt dışında yaşayan Türkler de tatil için Türkiye'yi tercih etti. Türkiye'deki tatilciler de döviz artışı nedeniyle Türkiye'de tatil yapmayı tercih etti. Tatil, herkesin ihtiyacı. Denize girmesine gerek yok, biraz büyük şehirden uzaklaşıp, kafasını dinlemesi bile yeterli. Biz de bunu fırsata çevirdik gibi görüyoruz. 2019 sezonunun, 2018'in verdiği sinerji ile iyi geçeceğini düşünüyoruz. Ülkemizde kriz hala devam ediyor. Dövizde düşüş bile yaşansa, insanların gelir seviyeleri biraz azaldı. Dolayısıyla insanların yurt dışında tatil yapması büyük bir külfet. Bu nedenle iç turizmin yine hareketli olacağını düşünüyorum. Özellikle konaklamanın yoğun geçeceğine inanıyoruz. Buna göre de hazırlığımızı yapıyoruz" diye konuştu.

"75 desibelde yüzde 70 başarı sağladık"

Sezon başında başlattıkları "75 desibel" projesi hakkında da açıklama yapan Denizeri, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Alaçatı Turizm Derneği olarak geçtiğimiz sezon başında başlattığımız '75 desibel' projesinde gürültüyü kastettik. Gürültüden kastımız da, sadece müzik değil, büyük bir kakafoni oluyor. Alaçatı tarihi bir yer olduğu için evler bitişik nizam. Sokaklar dar. Dolayısıyla komşunuzdan gelen her türlü ses birbirine karışıyor. Biz bu kakafoniyi kaldırmak için bu projeyi başlatmıştık. Bu projede yüzde 100 başarılı olduk mu? Hayır. Bunu kökten çözmek bizim görevimiz değil, bizi aşıyor. Sadece bizim misyonumuz. Biz bu misyonu üstlendik. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarına sorun hakkında dikkat çekip, biraz sosyal medyayı da kullanarak, insanları da arkamıza alarak, 'Burada bir gürültü kirliliği var, ses kirliliği var. Bu kirliliği biraz daha aşağıya nasıl çekeriz?' diye farkındalık oluşturmak istedik. Ne kadar başarılı olduk? Bence, yüzde 70 başarılı olduk. En azından müzik sesini belli bir saatte kestirebildik. Şimdi, diğer saatlerde de bu gürültüyü nasıl kontrol altında tutabiliriz? Onun çalışmasını yapacağız. Dernek olarak motivasyonumuz iyi. Yeni projeler geliştiriyoruz. Kış ayları proje üretme dönemimiz. Daha iyi bir sezon için çalışıyoruz."