Alaçatı Ot Festivali renkli başladı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, bu yıl onuncusu düzenlenen Alaçatı Ot Festivali başladı.

7 Nisan Pazar gününe kadar sürecek olan ve Türkiye'nin sayılı festivalleri arasında yerini alan Alaçatı Ot Festivali nedeniyle, Çeşmeli vatandaşların aile bütçelerine katkı sağlamaları için çok sayıda ot, yiyecek ve hediyelik eşya standı açıldı.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, stantları tek tek dolaşarak, stant açan vatandaşlar ile sohbet etti. Stantları dolaşan Oran'a vatandaşlar sevgi gösterisinde bulunurken, vatandaşlar Oran'ı belediye başkanı seçilmesi nedeniyle kutladı

Komşu da geldi

Alaçatı Ot Festivali için Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan gelen Sakız Belediyesi Turizm Sorumlusu Rena Pagoudi Damigou, Çeşme Belediye Başkanı seçilen Ekrem Oran'ı kutlayarak başarılar dilerken, Oran da, Damigou'yu Çeşme'de görmekten duyduğu memnuniyetini ifade etti.

Uygulama Bahçesi'ni gezdiler

Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Emin Yılmaz, Çeşme Emniyet Müdürü Gürcan Alev ve Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü de Alaçatı Ot Festivali'ne gelerek, Belediye Başkanı Oran ile birlikte Alaçatı otlarının dikili olduğu uygulama bahçesini gezdiler. Ziraat Mühendisi Sinem Büyüksomalı Tetik Uygulama Bahçesi hakkında bilgi vererek, Alaçatı otları ile ilgili Çeşme Belediyesi desteği ile basılan kitabını protokol üyelerine hediye etti.

10. Alaçatı Ot Festivali'nin ilk günü, Alaçatı Çarşe Meydanı'nda Şef Gökçen Adar tarafından Taratorlu, Levrekli Pazı Salatası, Pazı Mezesi ve Pazı Muskası yemek performansı ile sona erdi.

Öte yandan, İzmir Emniyet Müdürlüğü'nden gelen takviye ekiplerle festival sonuna kadar vatandaşların huzuru için büyük bir hassasiyet ile görev yapacaklarını belirten Çeşme Emniyet Müdürü Gürcan Alev, "Çeşme Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 200 personel, buna ben de dahil 24 saat boyunca vatandaşlarımızın huzurlu bir festival geçirmesi için çalışacağız. Çeşme'ye girişi olan Çeşme ve Alaçatı otobanı ile eski İzmir yolunda arama noktaları oluşturduk. Bu noktalarda 24 saat süresince uygulama yapılacak. Çevik kuvvet, narkotik, organize suçlar, kaçakçılık şubesi, terörle mücadele, asayiş büro ve hırsızlık masası ekiplerimiz saha çalışması gerçekleştirecekler. Sayın İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın talimatı ile İzmir'den festival için takviye ekiplerimiz şimdi sahada çalışıyorlar" dedi.

Alaçatı Ot Festivali'nin en renkli görüntülere sahne olan Festival Korteji, yarın saat 14.00'de, Atatürk Bulvarı'nda gerçekleştirilecek.