Alaçatı Ot Festivali sona erdi

Çeşme Belediyesi tarafından bu yıl onuncusu düzenlenen Alaçatı Ot Festivali, "En fazla ot çeşidi toplama" ve "En güzel ot yemeği" yarışmaları ve ödül töreniyle sona erdi.

10. Alaçatı Ot Festivali'nin dördüncü ve son gününde de hareketlilik sürdü. Türkiye'nin bir çok bölgesinden tur şirketlerinin düzenlediği turlarla Çeşme'ye gelen festival ziyaretçileri, dördüncü gün de Çeşme'de ve Alaçatı'da hareketlilik yaşattılar. Festival alanında kurulan stantlar, en çok ilgi gören yerler arasında baş sırayı aldı.

Bölge halkına ve esnafına ekonomik girdi sağlayan, otellerde yüzde yüz doluluk yaşatarak, yüzleri güldüren Alaçatı Ot Festivali, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da yarımadaya da turizm hareketliliği sağladı. Yüzlerce tur otobüsü ile Çeşme'ye gelen festival ziyaretçileri, yarımadadaki ilçelerin yanı sıra Selçuk ve Kuşadası'na kadar olan geniş bir bölgeyi ziyaret ettiler.

"En büyük sevdam Çeşme'ye hizmet için her şeyi yapacağım"

Festivali son günü, geçmiş yıllarda olduğu gibi "En fazla ot çeşidi toplama" ve "En güzel ot yemeği" yarışmaları düzenlendi. Yarışmalarda jüri değerlendirmesi başlamadan önce bir açıklama yapan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "10. Alaçatı Ot Festivali'nin son gününde düzenlenen bu yarışmalarda, sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Annem ve ailemden sonra en büyük sevdam olan Çeşme'ye hizmet etmek için, Çeşme'yi layık olduğu yere getirmek için, sizlerle beraber her şeyi yapacağıma emin olabilirsiniz. Katılımınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Belediye Başkanı Oran, bir yakınının cenazesi nedeniyle yarışmalardan erken ayrılmak zorunda kaldı.

Yeni seçilen Çeşme Belediye Meclis Üyeleri ve CHP İlçe Başkanı Sait Kavasoğulları'nın da izlediği yarışmalarda, sunuculuğu, Alaçatı'da yaşayan televizyon gazetecisi Korcan Karar, "En fazla ot çeşidi toplama" yarışmasının jüri üyeliklerini; Prof. Dr. Menşure Özgüven, Dr. Ayfer Tan, Saadet Tuğrul Ay, Ahmet Keçeci ve Aysun Yenice yaparken, "En güzel ot yemeği" jüri üyeliklerini ise; Şamil Akşit, Gökçen Adar, Reşat Akbaykal, Süreyya Üzmez, Nevin Akbaş ve Murat Kabak yaptı.

137 çeşit ot toplayan Nuran Erden birinci oldu

"En fazla ot toplama" yarışmasına; Recep Subaşı, Nuran Erden, İklim Erden, Esmanur Kurnaz, Gözde Aydın ve Durdu Mehmet Yanar katıldı. Jüri üyelerinin, yenebilir ve tıbbi aromatik bitki kategorilerinde yaptıkları değerlendirme sonucunda; 80 yenebilir ve 57 tıbbi aromatik bilgi olmak üzere 137 çeşit ot toplayan Nuran Erden birinci, 58 yenilebilir, 42 tıbbi aromatik bitki olmak üzere toplam 100 ot toplayan Esmanur Kurnaz ikinci, 52 yenebilir, 34 tıbbi aromatik bitki olmak üzere 86 çeşit ot toplayan Recep Subaşı ise üçüncü oldular. Yarışmada dereceye girenlere, tam, yarım ve çeyrek altın verildi.

"Enginar çanağında pazılı sürpriz köfte" yemeği ile Arzu Tigar birinci oldu

"En güzel ot yemeği" yarışmasına ise Handan Külahçı, Yasemin Mıngır, Vesile Limon, Özlem Yorulmaz, Serpil Külahçı, Arzu Tigar, Hanife Mısırlı, Emine Aluçoğlu, Ahmet Sevim, Ümmü Sevim, Recep Subaşı, Duygu Yıldız, Sıdıka Görgün, Firdevs Kaplan, Şehnaz Çevik ve Pervin Talay olmak üzere 16 yarışmacı katıldı. Yarışmada; "Enginar çanağında pazılı sürpriz köfte" yemeği ile Arzu Tigar birinci, "Pazılı, havuçlu armut tatlısı" yemeği ile Sıdıka Görgün ikinci ve "Enginar çanağında pazı sarma" yemeği ile Şehnaz Çevik üçüncü oldu. Dereceye giren yarışmacılar, tam, yarım ve çeyrek altın ile ödüllendirildi.

10. Alaçatı Ot Festivali, Çeşme Güzel Sanatlar Kültür Derneği Türk Halk Müziği Korosu'nun konseriyle sona erdi.