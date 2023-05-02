Alaçatı Ot Festivali'nde Çeşme'ye giriş-çıkış yapan araç sayısı belli oldu

Çeşme'de düzenlenen 12. Alaçatı Ot Festivali süresince, Çeşme ve Alaçatı Otoyol Gişeleri ile eski yoldan giriş-çıkış yapan araç sayısı belli oldu.

Çeşme'de gerçekleştirilen ve binlerce kişiyi ağırlayan 12. Alaçatı Ot Festivali süresince, Çeşme ve Alaçatı Otoyol gişeleri ile eski İzmir yolundan giriş-çıkış yapan araç sayısı 84 bin 336 oldu. 27 Nisan Perşembe günü sabah 08.00 ile 30 Nisan Pazar günü 23.59 saatleri arasında Alaçatı Otoyol girişinden 26 bin 378 araç giriş yaparken, 29 bin 746 araç ise çıkış yaptı. Alaçatı Otoyol gişelerinden toplam giriş çıkış sayısı ise 56 bin 124 olarak gerçekleşti. Aynı gün ve saatler arasında ise Çeşme Otoyol gişelerinden 9 bin 375 araç giriş yaparken, 11 bin 459 araç ise çıkış yaptı. Toplam giriş-çıkış sayısı ise 20 bin 834 oldu. Aynı dönemde eski İzmir-Çeşme yolundan ise 3 bin 480 araç giriş, 3 bin 898 araç ise çıkış yaptı. Eski yoldan, toplamda 7 bin 378 araç giriş-çıkış yapmış oldu. Çeşme'nin her 3 girişinden toplamda 39 bin 233 araç giriş yaparken, 45 bin 103 araç da çıkış yaptı. Toplam giriş çıkış sayısı da 84 bin 336 olarak gerçekleşti.