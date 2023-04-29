Alaçatı Ot Festivalinde renkli kortej

İzmir'in Çeşme ilçesinde, 12. Alaçatı Ot Festivalinin ikinci gününde gerçekleşen festival korteji renkli görüntülere sahne oldu.

"Yeniden Doğuş" temasıyla başlayan 12. Alaçatı Ot Festivali, bu yıl da yoğun bir katılımla gerçekleşiyor. Festivalin ikinci günündeki festival korteji ise yine büyük katılımla ve renkli görüntülere sahne oldu.

En önde "Ülkemizin başı sağolsun" pankartının yer aldığı festival kortejine, sivil toplum kuruluşları ve turistik otellerin temsilcileri de katıldı. Bandolar eşliğinde gerçekleşen kortejde, animasyon ekipleri renkli görüntüler oluştururken, çok sayıda festival ziyaretçisi cep telefonları ile festival kortejini görüntüledi. Büyük ilgi çeken festival korteji, Çeşme Belediyesi Alaçatı Ek Hizmet Binası önünde sona erdi. Belediye Başkanı Oran, kortejin sona ermesinin ardından burada bir bir konuşma yaptı.

Başkan Oran, "Baharın gelişini kutladığımız, doğanın bereketine teşekkürlerimizi sunduğumuz Alaçatı Ot Festivalimizde bu yıl temamızı ‘Yeniden Doğuş' olarak belirledik. Toprağın uyanışını, pırıl pırıl bir baharın gelişini dayanışma şölenine çevirmek istedik. El ele verdiğimizde, yan yana durduğumuzda çok güzel oluyoruz, tarihe yön veren destanlar yazıyoruz. Bundan sonra da Anadolu toprağı gibi cömert, nisan yağmurları kadar adil olacağız Mustafa Kemal'in düşünü kurduğu o büyük hedefe hep birlikte yürüyeceğiz" dedi.

Festival kortejine ayrıca; CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Adayı Yüksel Taşkın, CHP İzmir Milletvekili ve 28. dönem Milletvekili adayı Sevda Erdan Kılıç, CHP Parti Meclisi Üyesi ve İzmir Milletvekili Adayı Devrim Barış Çelik, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili adayı Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti İzmir Milletvekili adayları, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircioğlu da katıldı.

Ot Festivalinde Karsu rüzgarı

Festivalin ikinci gününde Karsu, Alaçatı'da sevenleriyle buluştu. Festival alanını dolduran Alaçatılılar, Karsu'nun en sevilen şarkılarıyla baharı karşıladı. “Neredesin Sen” şarkısını katılımcılarla birlikte söyleyen Karsu, büyük alkış aldı.