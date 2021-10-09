Alaçatı Sulak Alanına dikkat çekmek için yapılan fotoğraf yarışması sonuçlandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, "Doğanın İzinde-Alaçatı Sulak Alanında Yaşam" isimli fotoğraf yarışması sonuçlandı.

Çeşme'de, zengin biyolojik çeşitliliğiyle, çok çeşitli flora ve faunasıyla öne çıkan, her mevsim olduğu gibi özellikle bahar göç döneminde de yaklaşık 150 kuş türüne ev sahipliği yapan Alaçatı Sulak Alanına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen fotoğraf yarışması sonuçlandı. Yarışmaya, 73 kişi, 262 fotoğraf ile katıldı. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) onaylı yarışmalar arasında yer alan fotoğraf yarışmasına son katılım, 2 Ekim tarihinde sona ermişti. 7 Ekim Perşembe günü toplanan seçici kurul, yarışmada dereceye giren fotoğrafları belirledi.

Seçici kurulun yaptığı değerlendirmeye göre, "Doğanın İzinde–Alaçatı Sulak Alanında Yaşam" fotoğraf yarışmasında Serkan Çolak'ın çektiği "Serpme" adlı fotoğraf birinci, Mustafa Dönmez'in çektiği "Büyük Flamingo" adlı fotoğraf ikinci ve yine Serkan Çolak'ın çektiği "Sürü" adlı fotoğraf da üçüncü seçildi.

Seçici kurulun yaptığı değerlendirmeye göre; Aytuğ Bayer'in iki fotoğrafı, Fatih Yılmaz, Filiz Kartal, Gülsen Yılman'ın üç fotoğrafı, Hayati Adıgüzel'in iki fotoğrafı, Hüseyin Salıs'ın iki fotoğrafı, İbrahim Kavuş, Mesut Yılmaz, Mustafa Dönmez'in iki fotoğrafı, Mustafa Kuş'un iki fotoğrafı, Mustafa Kubilay Kuzu, Özer Kızıldağ, Rıza Algın ve Zafer Kurnuç'un üç fotoğrafı sergilenmeye değer bulundu.