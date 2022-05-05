Alaçatı Turizm Derneği Başkanı: "Çeşme ve Alaçatı dış pazarda görünür olmaya başladı"

Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Necat Çelikok, "Bu bayram tatilinde Alaçatı'da, ciddi sayıda yabancı misafir de gördük. Avrupa dışındaki bölgelerden de gelenler vardı. Çinli, Meksikalı, Amerikalı misafirler de vardı. Bu da olumlu bir gelişme. Demek ki Çeşme ve Alaçatı bölgesi, yavaş yavaş dış pazarda görünür olmaya başladı" dedi.

Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Necat Çelikok, bayram tatilinin sona ermesinin ardından bir değerlendirme yaptı. Çelikok, pandemiden sonra ilk Ramazan Bayramı tatilinin yaşandığını belirterek, "Alaçatı'da, oteller açısından olumlu geçmedi. Yüzde 80-90 doluluklar maalesef yakalanamadı" dedi.

Necat Çelilok, "Bunun nedenini araştırdığımızda, birinci faktör; havanın kötü olması. Tatilde otellerde konaklamak isteyenler, meteoroloji raporlarında hava yağmurlu ve serin gözüktüğü için gelmeyi tercih etmediler. İkinci faktör; bayram tatilinin birleştirilmemiş olması. Bu da etkili oldu. Bu nedenlerle otel dolulukları beklenenin altında kaldı. Yüzde oranı olarak bir şey söyleyemeyeceğim. Otellere göre değişiyor. Kimisinde yüzde 60, kimisinde yüzde 40 oldu" diye konuştu.

"Restoran, barlar ve kafeler açısından bayram tatili iyi geçti"

Restoran, barlar ve kafeler açısından bayram tatilinin iyi geçtiğini söyleyen Çelikok, "Bayramda oraların dolulukları iyiydi ve iyi iş yaptılar. Onun da nedeni; İstanbul, Ankara, Bursa ve değişik illerden, Çeşme ve Alaçatı'da yazlıkları olanlar, kendi evlerine geldiler. Onlar evlerine gelince, dışarıda yemek yediler, kafe ve barları doldurdular. Otellerde doluluk olmadığı için yazlık evi olanlar doluluk sağladılar. Bayram tatili sorunsuz geçti. Esnaf da, yiyecek, içecek işletmeleri de memnun" diye kaydetti.

"Dış pazarda görünür olmaya başladık"

Önümüzdeki yaz sezonunun iyi geçeceğini düşündüklerini ifade eden Çelikok, "Yaz rezervasyonları iyi gidiyor. Bu da sezonun iyi geçeceğini gösteriyor. Bu bayram tatilinde, Alaçatı'da, ciddi sayıda yabancı misafir de gördük. Avrupa dışındaki bölgelerden de gelenler vardı. Çinli, Meksikalı, Amerikalı misafirler de vardı. Bu da olumlu bir gelişme. Demek ki, Çeşme ve Alaçatı bölgesi, yavaş yavaş dış pazarda görünür olmaya başladı. Biz de dernek olarak tanınırlığı arttırmak çalışmalar yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz" diye açıkladı.

"Yabancı pazar bu şekilde giderse, hem bilinirliğimiz artacak, hem de sezon uzamış olacak"

Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Necat Çelikok, değerlendirmelerini şöyle tamamladı:

"Senelerdir söyleniyor 'sezonu uzatmak lazım' diye. Sezonu uzatmak, sadece iç pazar ile olmuyor maalesef. Bilindiği gibi Türkiye'de yaz tatili 15 Haziran 15 Eylül arası. Yani okulların kapanışı ve açılışı arasına sıkışıyor; ama yabancılarda öyle değil. Onlar temmuz ağustos aylarını çok tercih etmiyorlar. Bizim de istediğimiz gibi, daha çok nisan, mayıs, eylül, ekim aylarında Türkiye'ye geliyorlar; çünkü kendi ülkelerinde soğuklar başlamış oluyor. Burada iklim daha iyi oluyor. Çok da sıcaktan hoşlanmadıkları için bu mevsimleri tercih ediyorlar. Eğer yabancı pazar bu şekilde giderse, hem bilinirliğimiz artacak, hem de sezon uzamış olacak."