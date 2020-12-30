Alaçatı'da çekilen klip ile gönüllere dokunacak

İzmirli akademisyen ses sanatçısı, Çeşme Kültür ve Sanat Derneği Türk Sanat Müziği Korosu'nun şefi Yalçın Öztüfekçi, Ocak ayında tüm dijital platformlarda yayımlanacak "Mum Gibi" şarkısının klibini Alaçatı'da çekti. Sanatçı, tatlı bir heyecan duyduğunu belirterek, "Gönüllere dokunacağımızı düşünüyoruz" dedi.

Sözü ve bestesi Kerem Şirin'e ait olan "Mum Gibi" adlı şarkının klibi için Alaçatı'nın tarihi taş evlerinden birisi olan ve butik otele dönüştürülen Beyaz Han tercih edilirken, projenin prodüktörlüğünü Ahmet Gülümser, yönetmenliğini Ozan Gülümser ve yardımcı yönetmenliğini de Gizem Akın üstlendi.

Yalçın Öztüfekçi, eşi Begümhan ile kamera karşısına geçti

Çeşme Kültür ve Sanat Derneği Türk Sanat Müziği Korosu'nun şefi, eski TRT ses sanatçısı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi Yalçın Öztüfekçi'nin, "Yalçın" adıyla çıkacak "Mum Gibi" adlı Single'ı için çekilen klipte 16 kişilik ekip görev alırken, Yalçın Öztüfekçi, eşi Begümhan ile kamera karşısına geçti.

"Müzik piyasasına yeni bir eser, yeni bir isim kazandırıyoruz"

Şarkının söz yazarı ve bestecisi ve proje ortağı Kerem Şirin, klip hakkında bilgi vererek, "Üç sene evvel benim bestelemiş olduğum, sözü ve müziği bana ait olan "Mum Gibi" adlı parçamızı, İzmir'in tanınmış sanatçısı Yalçın Öztüfekçi, 'Yalçın' adıyla çıkacak Single'da okudu. Bunun klibini çekmek için Alaçatı'dayız. 16 kişilik bir ekip ile çalışıyoruz. Yönetmenimiz Ozan Gülümser, Yardımcı Yönetmenimiz Gizem Akın. Single'ın ses getireceğine inanıyorum. Çok enerjik bir ekiple çalışıyoruz. Çok güzel bir klip çekiliyor. Her şeyin umduğumuz gibi gitmesini diliyorum. Müzik piyasasına yeni bir eser, yeni bir isim kazandırmak için çalışıyoruz. Umarım başarılı olacağız" diye konuştu.

"Sanat adına yaptığımız işlerin herkese ulaşmasını çok istedik"

Ses sanatçısı Yalçın Öztüfekçi de yaptığı açıklamada, "Bu sıkıntılı günlerde bir çalışmaya imza atmak istedik. Çünkü yaşadığımız pandemi döneminde hem biz sıkıldık, hem de sanat adına yaptığımız işlerin herkese ulaşmasını çok istedik. Bu çalışmaya Kerem Şirin önayak oldu. Hem besteci olarak, hem de bütün çalışmayı organize etme adına bize bir dokunuş yaptı. Biz de işin içinde kendimizi bulduk" diye kaydetti.

"Çeşme için yabancı bir sima değilim"

Kendisi hakkında da bilgi veren Öztüfekçi, "Çeşme için yabancı bir sima olmadığımı düşünüyorum. Çeşme Kültür ve Sanat Derneği'nin korosunun şefiyim. Dernekte, Türk Sanat Müziği çalışmalarımız devam ediyor. Artık kadim bir koro olarak hizmetlerimiz, konserlerimiz devam ediyor. Ege Üniversitesi Konservatuar geçmişimin ardından TRT'de uzun yıllar ses sanatçılığı yaptım. Şu anda İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Müzik Bölümü'nde Öğretim Görevlisiyim. Tabi ki işin akademi yanı, teknik yanı bir tarafa, bizim gönlümüzde hep sesimizle gönüllere dokunmak vardı. O da bugünlere nasipmiş. Hatta bu kötü günlere nasipmiş, diyelim. Şu anda böyle bir çalışmanın İçinde olmaktan çok mutluyum. Hem tatlı bir heyecan duyuyoruz, hem de gönüllere dokunacağımızı düşünüyoruz. Kerem Şirin'e, Ahmet Gülümser'e, bu projeye beni layık gördükleri için çok teşekkür ediyorum. Bütün emeği geçen herkese de çok teşekkür ediyorum. Bomba gibi bir şarkımız yakında geliyor" şeklinde konuştu.