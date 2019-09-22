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Alaçatı'da suçüstü yakalanan 2 yankesici tutuklandı

Çeşme Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin, Alaçatı pazar yerinde suçüstü yakaladıkları 2 yankesici zanlısı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre; yaklaşık iki haftadır Alaçatı pazar yerinde, vatandaşların çantalarından yapılan hırsızlık konusunda şikayetlerin gelmesi üzerine, Çeşme Asayiş Büro Amirliği ekipleri, pazar yerinde çalışma başlattı. Olayla ilgili vatandaşlardan ve pazar esnafından bilgi alan polis ekipleri, alınan bilgiler doğrultusunda, haklarında birçok hırsızlık kaydı bulunan S.Z. ve H.L. adlı kadınları takibe aldı. Polis ekiplerince yakın takibe alınan iki kadın zanlı, iddiaya göre, dün Alaçatı pazarında alışveriş yapan bir kadının cüzdanını çaldı. Cüzdanın içindeki paraları alan zanlılar, boş cüzdanı bir pazar tezgahının altına atarken, Asayiş Büro Amirliği ekiplerince suçüstü yakalandı.


Gözaltına alınarak Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen iki zanlı kadın, bugün çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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