Alaçatı'daki altyapı taşmasına kısa sürede müdahale edildi

Alaçatı'da meydana gelen altyapıdaki taşmaya İZSU ekipleri kısa sürede müdahale ederken, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın da başında olduğu ekipler, sokağı temizleyerek dezenfekte etti.

1 Temmuz tarihinde kısıtlamaların kaldırılmasının ardından 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 1,5 milyonun üzerinde tatilciyi ağırlayan Çeşme'de, aşırı yoğunluğun getirdiği sorunları çözmek için Çeşme Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri yoğun çaba gösteriyorlar. 24 Temmuz Cumartesi günü, akşamüstü saatlerinde, Alaçatı Mahallesi 12500 Sokak'ta, altyapıda meydana gelen sorun nedeniyle, rögar kapaklarından taşma olması üzerine, İZSU ekipleri kısa sürede müdahale ederek sorunu giderdi.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da rögar taşmasının olduğu sokağa kısa sürede gelerek yapılan çalışmaları yakından izledi. Belediye Başkanı Oran, Çeşme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerini bölgeye yönlendirerek, sokağın temizlenmesi ve dezenfekte edilmesini sağladı.