Alaçatı'daki Azmak bölgesinde ilk kuş gözlemi

EuroBirdwatch kapsamında Alaçatı'daki Azmak bölgesinde ilk kez kuş gözlemi yapıldı.

5 Ekim Avrupa Kuş Gözlem Günü nedeniyle; Doğa Derneği, Bird Life International ve eKuşbank tarafından Türkiye'nin farklı bölgelerinde kuş gözlem yürüyüşleri gerçekleştirilirken, bu yıl ilk defa Alaçatı'daki Azmak bölgesinde de kuş gözlem yürüyüşü gerçekleştirildi.

Sabahın erken saatlerinde Alaçatı Azmak bölgesinde buluşan doğaseverler, Sezai Göksu ve Can Altan rehberliğinde kuş gözlemi yaptı. Bazı doğaseverler kuşları ve kuşların yaşam alanlarını fotoğraf makineleri ile görüntülerken, bazıları da dürbünlerle gözlem yapmayı tercih etti.

Kuş gözlemcisi Can Altan, Alaçatı'daki sulak alanın çok büyük olmadığını belirterek, "İzmir'de Sasalı Kuş Cenneti var. Çok geniş bir alan. Çok çeşitli kuş türleri görebiliyoruz. Alaçatı azmağı ufak olmasına rağmen, geçici türlerin daha çok uğradığı, bu nedenle de çok değerli bir alan. Sulak alan olması nedeniyle, esas olan kuş türü balıkçıllar ve kum kuşları. Ama bazı yırtıcı kuşları ve diğer kuşları da görebiliyoruz. Kuş gözlemi yapanlar açısından bu alanın yararı, Çeşme gibi bir cennetin içinde ayrı bir güzellik olması. Fakat burası yeterince tanınmıyor. Çoğunlukla buranın yanından geçerken bir su birikintisi diye bakarak, geçip gidiyor. Ben de uzun yıllar aynı şeyi yaptım. Daha sonra kuş gözlemine başlayınca, buranın zenginliğinin farkına vardım" diye konuştu.

"Alaçatı Azmağı Türkiye kuş göç güzergahlarından birinin tali parçası"

Kuş gözlemine rehberlik eden emekli öğretim üyesi ve kuş gözlemcisi Sezai Göksu da, "Alaçatı Azmağı, Türkiye kuş göç güzergahlarından birinin tali parçası. Çanakkale, Foça, Alaçatı, Bodrum aksının önemli bir parçası. İlkbaharda ve sonbaharda burada besleniyorlar. Bazı kuşlar için de burası üreme alanı. Bazıları içinse sadece dinlenme ve beslenme alanı. 2012 yılından beri bu alanı sıklıkla ziyaret ediyorum. Ulaştığımız tür sayısı 105. Tabi 105 türün hepsini aynı anda görmek mümkün değil. Kimisini ilkbaharda, kimisini sonbaharda görüyoruz. Bazıları burada yerleşik. Bütün yelpaze kuyruklar burada ürüyor. 105 türden bazılarını, ya bir kere, ya da iki kere gördük. Örneğin; Kara Çaylak, bir kere geçiş yaparken gördük. Muhtemelen göç zamanıydı. Burayı daha çok su kuşları kullanıyorlar" dedi.

"İzmir'de 290 kuş türü var"

Türkiye'de 487 kuş türü olduğunu belirten Göksu, "Bunların 440'ı belgeli, fotoğraflanmış, diğer bölümü ise henüz fotoğraflanamamış. İzmir'de ise 290 kuş türü var. Alaçatı'da 105 kuş türünün olması küçümsenecek bir rakam değil. Bu arada ne yazık ki Türkiye'de gözlemci sayısı çok az. İngiltere'de 2 milyon gözlemci var, Türkiye'de 200 tane bulamazsınız. Gözlemci sayısı arttıkça kuş sayısı artar; çünkü bizim bilmediğimiz, nerede, ne kuş çeşidi var? Hiç gidilmeyen yerlere gidilse belki başka türlere rastlanacak. Ben burada 200 civarında türe ulaşılabileceği kanaatindeyim" diye anlattı.