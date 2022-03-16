İhlas Haber Ajansı

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Alaçatı'daki iş yerinde korkutan yangın

İzmir’in Çeşme ilçesindeki Alaçatı’da, bir beyaz eşya dükkânında çıkan yangın iş yerinde ağır hasar bıraktı.

İzmir'in Çeşme ilçesindeki Alaçatı'da, bir beyaz eşya dükkânında çıkan yangın iş yerinde ağır hasar bıraktı.


Edinilen bilgiye göre yangın, Alaçatı Büyük Sanayi'de bulunan bir beyaz eşya dükkânında gerçekleşti. Elektrik panosunda meydana gelen patlamanın ardından başlayan yangın bir anda büyüdü. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin etkili müdahalesiyle yangın söndürüldü. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da bölgeye gelerek bilgi aldı. Yangın nedeniyle iş yerinde büyük çapta hasar oluştu.

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