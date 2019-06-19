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Alaçatı'daki popüler mekanda kokain şoku: Özel şişede ele geçirildi

İzmir’in Çeşme ilçesindeki Alaçatı’da, yeni açılan ve birçok ünlü ismin de uğrak yeri olan popüler bir işletmede yapılan denetleme sırasında bir şahsın üzerinde özel şişe içinde kokain ele geçirildi.

İzmir'in Çeşme ilçesindeki Alaçatı'da, yeni açılan ve birçok ünlü ismin de uğrak yeri olan popüler bir işletmede yapılan denetleme sırasında bir şahsın üzerinde özel şişe içinde kokain ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele (NARKO) ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Çeşme Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışmada, Alaçatı'da yeni açılan popüler bir mekanda M.T.G. adlı bir kişinin üzerinde özel bir cam şişe içinde 9,80 gram kokain maddesi ele geçirdi.


M.T.G. hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçu şüphesiyle işlem yapıldı. M.T.G., yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.


NARKO ve KOM Çeşme Grup Amirliği ekiplerinin, uyuşturucunun önüne geçmek için ilçe genelinde yoğun bir çalışma sürdürdüğü öğrenildi.

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