Alaçatı'dan dünyanın çevresini ölçtüler

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesindeki İsmail Güral Ortaokulu öğrencileri, Fen Bilimleri öğretmenleri ile birlikte Alaçatı'dan dünyanın çevresini ölçtü.

İsmail Güral Ortaokulu Fen Bilimleri öğretmenlerinden Çilem Haydaroğlu, 8. sınıf öğrencileri ile birlikte güneş ışınlarının en dik olduğu saat olan 12.00'de, kullandıkları bir çubuğun gölge boyunu ölçerek dünyanın çevresini hesapladı.

Aynı okulun Fen Bilimleri öğretmenlerinden Güldehan Acaroğlu da, dünyanın çevresini ilk olarak M.Ö. 276 yılında Erastosthenes'in bir çubuk ile çubuğun gölge boyunu ölçerek hesapladığını anlatarak, aynı deneyi öğrencileri ile birlikte yaptı.

Fen Bilimleri öğretmenlerinden Tufan Şaşman ise 23 Eylül dışında 21 Mart'ın da diğer bir ekinoks günü olduğunu belirterek, gelecek yıl 21 Mart tarihinde aynı etkinliği tekrarlayacaklarını ve bu etkinliği Çeşme Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Çizgi projesi kapsamında Çeşme'deki tüm ortaokullarda aynı gün ve aynı saatte yapmak istediklerini söyledi.