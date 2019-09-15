Alaçatı'nın kurtuluşu coşkuyla kutlandı

Alaçatı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü coşkuyla kutlandı. Kurtuluş töreninde bir konuşma yapan Belediye Başkanı Ekrem Oran, Alaçatı Manifestosu'nu Kasım ayında açıklayacağını belirterek, “Alaçatı'yı birilerinin, birkaç sezonluk kar hevesine teslim etmeyeceğiz” dedi.

Alaçatı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü nedeniyle düzenlenen tören, Çeşme Belediyesi Alaçatı Ek Hizmet Binası'nın yanında bulunan Alaçatı Kafe'deki kokteyl ile başladı. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın ev sahipliği yaptığı kokteyle, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Garnizon Komutan Vekili Personel Teğmen Ozan Aziz Dilber, Çeşme Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Emin Yılmaz, kamu kurum ve kuruluş amirleri, Belediye Meclis Üyeleri, CHP İlçe Başkanı Sait Kavasoğulları, Ak Parti İlçe Başkanı İlter Etike, İYİ Parti İlçe Başkanı Volkan Evci, MHP İlçe Başkanı Gazi Fildir, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, Çeşme Şoförler ve Otomobilciler Başkanı Hakkı Kocakara, STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kokteylin ardından Atatürk Anıtı'nın önünde devam eden törende, Çeşme Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı, Çeşme Belediyesi, siyasi parti ve STK temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundular. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Sarı Zeybek Dans ve Sahne Sanatları Derneği Halk oyunları ekibi zeybek gösterisi sundu.

“Hepimize düşen görev Cumhuriyet değerlerine sımsıkı sarılmaktır”

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran yaptı. Belediye Başkanı Oran, “Öncelikle emperyalizmi dize getiren, canlarını feda ederek bu güzel yurdu bizlere armağan eden, başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” diyerek başladığı konuşmasında, “Kurtuluş Savaşı'mızın kahraman neferleri bizlere sadece bir toprak bırakmadılar. Özgürlüğümüzü, milli egemenliğimizi, demokrasiyi armağan ettiler. En önemlisi Kemalist devrimlerle, bu kutsal emanetleri nasıl koruyacağımızı ve aydınlık yarınlara nasıl taşıyacağımızın yol haritasını da ortaya koydular. Bugün Ortadoğu'da, emperyalizmin karanlık hedeflerinin son ermediğini, savaşların nasıl acılar doğurduğunu açıkça görüyor, ağır etkilerini ulusça yaşıyoruz. Bu şartlarda, Edirne'den Ardahan'a kadar, kadını, erkeği, genci, yaşlısı, 7'den 70'e hepimize düşen görev; Cumhuriyet değerlerine sımsıkı sarılmak, bu değerleri korumak ve daha ileri taşımak için var gücümüzle çalışmaktır. Birkaç çatlak sesin, bir grup kendini bilmez dışında, ulusça, laik ve bağımsız Cumhuriyet'imize ve onun devrimlerine taviz vermeden sahip çıkıldığını görmek, hem sevindirici, hem de gelecek adına umut vericidir” diye konuştu.

“Projelerimizi hızla hayata geçireceğiz”

1873 yılında kurulan 150 yıllık belediyecilik kültürüne sahip olan, ancak 5 yıl önce Büyükşehir Belediyesi Yasası ile kapatılan Alaçatı Belediyesi yeniden açılıncaya kadar Alaçatılılar'ın yanında ve hizmetinde olacaklarını ifade eden Başkan Oran, “Göreve geldiğimiz anda, Çeşme Belediyesi Ek Hizmet Binası'nı 5 sene sonra yeniden hizmete sokarak, bu anlayışımızı açıkça ortaya koyduk. Seçildikten hemen sonra gerçekleştirdiğimiz Ot Festivali'nin ardından başlayan sezon ve inşaat yasağı nedeniyle ara verdiğimiz projelerimizi hızla hayata geçireceğiz. Öncelikle içinde bulunduğumuz bu meydanı, en kısa sürede, Alaçatı'ya ve Alaçatılı'ya yakışır bir hale getireceğiz” diye açıkladı.

“Alaçatı'yı birilerinin, birkaç sezonluk kar hevesine teslim etmeyeceğiz”

Doğası, kültürü, gelenekleri, insanları ile dünya çapında güzelliklere sahip olan Alaçatı'nın, sadece bir eğlence merkezi olmadığını vurgulayan Oran, “Önümüzdeki Kasım ayında, Alaçatı'nın gelenek ve göreneklerini koruyacak, bilinçli ve iyi niyetli işletmecilerini mağdur etmeyecek, değerli Alaçatılı hemşehrilerimizin sıkıntılarını sona erdirecek bir Alaçatı Manifestosu'nu açıklayacağım. Alaçatı'yı birilerinin, birkaç sezonluk kar hevesine teslim etmeyeceğiz. Kimse kusura bakmasın, Alaçatı'nın değerlerini koruyan, Alaçatılılar'ın istek ve beklentilerini karşılayacak olan bu manifestonun gereklerini taviz vermeden uygulayacağız” diye belirtti.

“Alaçatı'yı dünyaya tanıtacağız”

Belediye Başkanı Ekrem Oran, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Alaçatı'yı, kuşların yaşam alanı olan Alaçatı Azmağı ile, dünya sörf otoritelerinin ilgi odağı olan rüzgarı, denizi, plajları ile, tarihi dokusunu koruyan taş evleri ve sokakları ile, kendine has lezzetleri ve hepsinden önemlisi Alaçatı'nın sımsıcak yürekleri ile dünyaya tanıtacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Alaçatı'mızın kurtuluş bayramını kutluyor, hepinize saygılarımı sunuyorum.”

Konuşmanın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde, Alaçatı Şehitlik Anıtı'na kadar bir yürüyüş gerçekleştirildi. Şehitlik Anıtı önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, anıta karanfiller bırakıldı. Alaçatı'nın kurtuluş günü töreni, Alaçatı Amfi Tiyatro'da bu akşam gerçekleştirilecek Tolga Çandar ve Nükhet Duru konseri ile sona erecek.