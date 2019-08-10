Alaçatı'nın rüzgarı korunmaya muhtaç çocuklar için esecek

Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (Koruncuk) yararına, bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Koruncuk Sörf Festivali, 17-18 Ağustos tarihlerinde Alaçatı'da gerçekleştirilecek.

Urla'da, eğitim hakkı risk altında olan veya farklı imkansızlıklardan dolayı eğitim hayatından uzaklaşma tehlikesi bulunan çocukların, hak ettikleri koşullarda eğitimlerine devam etmesi ve hayata hazırlanmalarını sağlayan Koruncuk yararına düzenlenen Koruncuk Sörf Festivali'nin dördüncüsü, 17-18 Ağustos tarihlerinde sörf tutkunlarını Alaçatı'da bir araya getirecek.

Türkiye'nin ikinci çocuk köyü

Bu yıl TAV ana sponsorluğunda gerçekleşecek festival ile Türkiye'nin ikinci çocuk köyü Koruncukköy Urla'ya katkı sağlanması hedefleniyor. Urla'nın Barbaros köyünde, 15 bin metrekare arazi üzerinde konumlanan Koruncukköy, 1992 yılından bu yana hizmet hizmet veren İstanbul Bolluca Çocuk Köyü'nün ardından, Türkiye'nin ikinci çocuk köyü olacak.

Festivalin detayları hakkında bilgi verildi

13 yaş altı, 17 yaş altı, 21 yaş altı kız ve erkekler kategorilerinde müsabakaların düzenleneceği ve 200'ü aşkın katılımcının beklendiği festival öncesinde, Çeşme'de bu yıl hizmete açılan turistik bir otelde basın toplantısı düzenlendi. TAV Havacılık Genel Müdürü Berrin Yer, Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı Başkan Yardımcısı ve İzmir Şube Başkanı Işıl Nişli, Windsurf Akademi Alaçatı'nın kurucuları Çağla Kubat Diaz, Jimmy Diaz ve kızları Selin ile sponsor MYO Exclusive Antika ve Vintage Evi yetkilisi Mehmet Yıldırım Özince'nin katılımıyla düzenlenen toplantıda festivalin detayları hakkında bilgi verildi.

"Alaçatı'nın tüm dünyada daha fazla tanınmasını umuyoruz"

Festivali ana sponsoru olan TAV Havacılık'ın Genel Müdürü Berrin Yer, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Sörfçülerimiz ve gönüllülerimiz sayesinde çocuklarımıza destek olabildiğimiz için Koruncuk Vakfı'na gönülden minnet duygularımızı iletmek istiyoruz. Sörf turizminin önemli merkezlerinden biri olarak Alaçatı'nın tüm dünyada daha fazla tanınmasını umuyoruz. TAV olarak, her zaman finansal başarılarımızı sosyal başarılarla taçlandırmayı hedefledik. Karoncuk Vakfı'yla bu anlamda gerçekleştirdiğimiz işbirliklerinden memnuniyet duyuyoruz. Şirketimizde 300 kişilik bir TAV Gönüllüleri topluluğu da zaman zaman Koruncuk Vakfı'ndaki çeşitli etkinliklerde aktif olarak destek olup, katkı sağlayacaktır. Tüm sörfçülerimize centilmence yarışlar diliyoruz" diye konuştu.