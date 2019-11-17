Alaçatıspor 1-0'lık skorla çıkışını sürdürdü

Alaçatıspor, evinde konuk ettiği Narlıdere Belediyespor'u 1-0 yenerek, lig sıralamasında 11 puanla 5. sıraya yükseldi.

Süper Amatör Lig Güney Grubu'nda mücadele eden Alaçatıspor, ligin 7. haftasında evinde konuk ettiği Narlıdere Belediyespor'u 1-0 yenerek, ligdeki çıkışını sürdürdü. Ligin ilk iki haftasını yenilgiyle ve 6 puan kaybıyla kapatan Alaçatıspor, son 5 haftada 2 beraberlik, 3 galibiyet sonucu elde ettiği 11 puanla lig sıralamasında 5. sıraya yükseldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı iki takımın gol arayışları ile geçerken, her iki takımda aradığı golü bulamadı. İlk yarının son dakikalarında art arda ataklar yapan Alaçatıspor, rakip kalenin filelerini havalandırmayı başaramayınca, ilk yarı 0-0 sonuçlandı.

İkinci yarıda Alaçatıspor rakibini bunalttı

Karşılaşmanın ikinci yarısına damgayı vuran takım ise Alaçatıspor oldu. Rakip Yarı sahada etkili futbol oynayan ve rakip kaleye baskıyı arttıran Alaçatıspor, 75. dakikada aradığı golü bularak, 1-0 öne geçti. Golün ardından Narlıdere Belediyespor'un karşı atakları sonuçsuz kalırken, Alaçatıspor yeniden rakip kaleye baskıyı arttırdı. Alaçatıspor, etkili futboluyla art arda gol pozisyonlarına girse de, farkı arttıracak golleri bulamadı. Maçın uzatma dakikalarının son saniyelerinde Alaçatıspor kalesinde tehlike olan Narlıdere Belediyespor, atağını gole çeviremeyince beraberlik şansını da kaybederek, sahadan 1-0 yenik ayrıldı.

"Çok gol pozisyonu buluyoruz, ama gole çeviremiyoruz"

Alaçatı'da yüzleri güldüren galibiyetin ardından bir değerlendirme yapan Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Soner Varhan, "İnanılmaz stresli bir maçtı. Çok gol kaçırdık. Bu maç berabere bitseydi çok üzülürdüm. Son beş maçımızda mağlubiyet görmedik. Çok gol pozisyonu buluyoruz, ama gole çeviremiyoruz. Haftaya Ödemişspor ile deplasman maçımız var. Umarım oradan da puanla döneriz" diye konuştu.

"Maçı 7-8 golle kazanmamız gerekirdi"

Alaçatıspor Teknik Direktörü Malik Gençalp de yaptığı değerlendirmede, "Kalecimiz yere yatmadan maç bitti. Narlıdere Belediyespor, saygı duyulacak bir takım. Gençlerle oynayan, lige gençlerle renk katan saygı duyulacak bir takım. Başlarında da Nezir Narin gibi bir hoca var. Hadlerini bilerek oynuyorlar. Hafta başından beri Narlıdere Belediyespor'un zor takım olduğunu, maçın kolay geçmeyeceğini oyuncularıma söyledim. Ama maalesef futbolcular, 'Nasıl kazanırım?' anlayışında olduğu zaman sıkıntılar yaşanabiliyor. Bugün oynadığımız maçı 7-8 golle kazanmamız gerekirdi. Çok pozisyona girdik. Çok gol kaçırdık. Tabii bu kadar gol pozisyonuna girmek de önemli. Bütün oyuncularım, hafta içinde söylediklerimi sahada uygulamaya çalıştılar. Zaman zaman oyunda kopmalar olmasına rağmen, genel olarak iyi oynadık. İyi oynamamızın karşılığında 3 puan aldık. Bütün oyuncularım tebrik ediyorum. Narlıdere Belediyespor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.