Alaçatıspor, Aliağaspor'a mağlup oldu

Grup'ta mücadele eden Alaçatıspor, ligin ilk maçında evinde konuk ettiği Aliağaspor FK maçını 1-0 kaybetti. Alaçatıspor taraftarları tribünleri tamamen doldururken, takımlarını maç boyunca desteklediler.

Yeni sezonun ilk maçında, her iki takımda ilk yarıyı dengeli oynayarak, golsüz kapatırken, ikinci yarının 53. dakikasında Aliağaspor FK golü bularak,1-0 öne geçti. Golün ardından Alaçatıspor kalesinde ikinci golü arayan Aliağa FK, aradığı golü bulamadı. Yediği golün ardından kısa zamanda toparlanan Alaçatıspor, 66. dakikanın ardından rakip kale önünde art arda bulduğu iki fırsatı gole çeviremedi. Maç boyunca her iki takımın atakları devam ederken, aradıkları golü bulamayınca maç 1-0 Aliağaspor FK'nın galibiyetiyle sonuçlandı.

"Önümüzdeki haftalarda daha iyi bir takım olacağımızdan kuşkum yok"

Maçın ardından bir değerlendirme yapan Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ozan Gençalp, "İlk maçlar her zaman zor olur. Bu maç da öyleydi. Ligimizin en önemli takımlarından bir tanesi ile oynadık. Bütün futbolcu kardeşlerimizi mücadelelerinden dolayı kutluyorum. İki takım için de güzel bir mücadele oldu. Yediğimiz gol, şanssız bir goldü diyebilirim. Ortada geçen bir maç oldu. Önümüzdeki haftalarda eksiklerimizi de tamamlayıp, daha iyi bir takım olacağımızdan kuşkum yok. Sakat ve cezalı olan futbolcularımız da katıldığında, inanıyorum çok kuvvetli olacağız. Aliağaspor'a da başarılar diliyoruz" diye konuştu.

"Muhteşem taraftarımıza teşekkür ediyorum"

Alaçatıspor taraftarlarının tribünleri tamamen doldurmasından ve küfürsüz olarak maç boyunca yaptıkları tezahürattan duyduğu memnuniyeti de dile getiren Gençalp, "Taraftarımız muhteşemdi. Hepsine çok teşekkür ederim. tribünleri tamamen doldurdular. Takımlarını 90 dakika boyunca en güzel şekilde desteklediler. Küfür kesinlikle yoktu. En çok hoşumuza giden oydu. Aliağaspor taraftarları ile karşılıklı olarak birbirlerini alkışladılar. Sahalarda görmek istediklerimiz bunlar" diye vurguladı.

“Anlamadığım şekilde saha içinde rakibe biraz fazla saygı duyduk.”

Alaçatıspor Teknik Direktörü Necip Emre Yılmaz da bir değerlendirme yaparak, " Maçın genelinde oyuncularımın performansından, taktiğimize bağlılıklarından ve sahaya koydukları karakterden dolayı çok memnunum. Ancak sanırım rakibe biraz fazla saygı duyduk. Zira puan ya da puanlar alabileceğimiz bir maçtı. Oyunun genelinde iyi başladık, alanları iyi kapattık. Özellikle Aliağa'nın böyle bir direkt hücumu tercih edeceğini hiç düşünmemiştik. Bizi iyi analiz etmişler ve gerçek o ki biraz çekinerek gelmişler. Bir anlık konsantrasyon kaybıyla birlikte çok tuhaf bir gol yedik. Yediğimiz gol sonrası oyunun üstünüğünü elimize aldığımız halde istediğimiz hücum organizasyonunu tam anlamıyla gerçekleştiremedik. Bu süreçte daha etkili olabilirdik. Ancak genel olarak bu ligin sonuna kadar mücadeleden hiç kopmayacak ve bu ligde fark oluşturacak bir takım olacağımızın mesajını bugün aldığımızı düşünüyorum. Bir maç kaybettik ancak takım olma yolunda çok şey kazandık" şeklinde konuştu.